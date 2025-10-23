Общество

Эксперт рассказала, законно ли работать из отпуска

Работа из отпуска без письменного согласия работника и официального приказа об отзыве с отдыха является нарушением трудового законодательства, исключение — случаи, когда правительство издает распоряжение о введении в стране специальных экономических мер, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Да, это нарушение трудового законодательства. Нормами статьи 125 ТК РФ запрещено привлечение сотрудников к работе в отпуске без их письменного согласия и официального приказа об отзыве из отпуска», — сказала Подольская в ответ на вопрос, является ли нарушением трудового законодательства работа из отпуска.

Она уточнила, что за незаконное привлечение сотрудников к работе в период отпуска предусмотрено наложение штрафов на руководителей и отдельно на организацию. При этом работников, занятых на производстве с вредными или опасными условиями труда, беременных женщин и несовершеннолетних нельзя привлекать к работе в отпуске даже с их письменного согласия, пишет РИА Новости.

«Исключение составляют случаи, когда правительством РФ издается специальное распоряжение о введении специальных экономических мер, где указываются отрасли, работники которых могут быть отозваны из отпусков без их согласия», — добавила эксперт.