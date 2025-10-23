Общество

Марина Гаращенко проведет личный прием граждан в Великих Луках

Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко проведет личные приемы граждан в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Личные приемы пройдут 10 ноября. С 11.00 до 12.30 в администрации города Великие Луки по адресу: площадь Ленина, 1, по вопросам здравоохранения в городе.

С 13.00 до 14.30 в администрации Великолукского района по адресу: проспект Юрия Гагарина, 6, по вопросам здравоохранения в округе.

«Для записи на личный приём необходимо заполнить небольшую анкету. При обработке анкет с заявителем свяжется сотрудник отдела по работе с обращениями граждан. Такая форма обратной связи направлена на решение и обсуждение проблемных вопросов на местах», - отметили в облздраве.