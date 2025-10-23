Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Юрием Сорокиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин.

От текущего года для российской экономики никто ничего позитивного не ждал. А как получается на деле - хуже некуда или жить можно? Каким текущий год является для легкой промышленности? Как заводу «Псков-Полимер» удается не только держаться на плаву, но и развиваться? Насколько грядущее повышение НДС может ударить по малому и среднему бизнесу? Санкции – это проблема или окно возможностей для отечественного бизнеса? Широкий круг экономических вопросов с гостем студии обсудит ведущий Олег Добрынин. Также они поговорят о его депутатской деятельности и поддержке спорта.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.