Псковский филиал университета ФСИН отметил 33-летие со дня образования

В честь 33-й годовщины со дня создания образовательной организации на плацу Псковского филиала университета ФСИН России 28 октября состоялось построение переменного состава, в актовом зале – праздничный концерт для сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Врио начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк, поздравляя сотрудников и курсантов с праздником, напомнила об истории становления вуза и его достижениях, поблагодарив ветеранов за неоценимый вклад в развитие филиала, а профессорско-преподавательский состав и всех сотрудников – за добросовестную трудовую деятельность.

«Перед нами стоят задачи, которые можно успешно решать только при слаженной работе всего коллектива. Пусть из стен Псковского филиала университета выходят всегда только профессионалы высокого класса, которые своей деятельностью будут приносить большую пользу себе, своим близким и России!» – отметила Галина Пасичнюк, желая всем доброго здоровья на долгие годы, благополучия, новых свершений, а филиалу – дальнейшего развития и процветания.

Лучшим сотрудникам и курсантам за достижение высоких результатов в служебной деятельности была объявлена благодарность.

Завершился праздничный вечер вокальными и танцевальными номерами творческих коллективов университета и Псковского районного центра культуры.