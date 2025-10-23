Псковcкая обл.
Общество

17 дворов в Великих Луках преобразились в рамках программы благоустройства

29.10.2025 18:14|ПсковКомментариев: 0

В рамках реализации программы благоустройства городской среды в Великих Луках завершены работы по ремонту 17 дворовых территорий. Подрядчиком выступила организация ООО «ДСУ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки / Telegram

Ремонт проведен по следующим адресам:

  • Улица Гоголя, дом 16;
  • Улица Гражданская, дом 30/12;
  • Улица Дружбы, дом 9, корпус 1;
  • Улица Ставского, дом 56;
  • Улица Ставского, дом 19;
  • Улица Зеленая, дом 22, корпус  2;
  • Проспект Ленина, дом 33/14;
  • Проспект Октябрьский, дом 10, корпус  1;
  • Проспект Октябрьский, дом 28/13;
  • Проспект Октябрьский, дом 114;
  • Улица Карла Либкнехта, дом 17;
  • Улица Печорская, дом 2;
  • Переулок Пескарева, дом 7, корпус 2;
  • Проспект Гагарина, дом 116;
  • Проспект Гагарина, дом 120;
  • Улица Новоселенинская, дом 32;
  • Улица Радищева, дом 4.

Работы включали замену асфальтобетонного покрытия, установку и замену бортового камня.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
