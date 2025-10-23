17 дворов в Великих Луках преобразились в рамках программы благоустройства

В рамках реализации программы благоустройства городской среды в Великих Луках завершены работы по ремонту 17 дворовых территорий. Подрядчиком выступила организация ООО «ДСУ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки / Telegram
Ремонт проведен по следующим адресам:
- Улица Гоголя, дом 16;
- Улица Гражданская, дом 30/12;
- Улица Дружбы, дом 9, корпус 1;
- Улица Ставского, дом 56;
- Улица Ставского, дом 19;
- Улица Зеленая, дом 22, корпус 2;
- Проспект Ленина, дом 33/14;
- Проспект Октябрьский, дом 10, корпус 1;
- Проспект Октябрьский, дом 28/13;
- Проспект Октябрьский, дом 114;
- Улица Карла Либкнехта, дом 17;
- Улица Печорская, дом 2;
- Переулок Пескарева, дом 7, корпус 2;
- Проспект Гагарина, дом 116;
- Проспект Гагарина, дом 120;
- Улица Новоселенинская, дом 32;
- Улица Радищева, дом 4.
Работы включали замену асфальтобетонного покрытия, установку и замену бортового камня.