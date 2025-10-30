Общество

Архив раскрыл происхождение рыб, обитающих в псковских водоемах

Государственный архив Псковской области выяснил, откуда родом рыбы, обитающие в псковских водоемах.

Видео: Государственный архив Псковской области

Архивисты отправились на рыбалку на берег реки Великой, вооружившись удочками и наживкой. Они узнали, что лещ, судак и красноперка являются переселенцами, эти рыбы прибыли в Псковскую область по водным путям, которые когда-то соединяли местные реки с южными водоемами. В то же время щука, окунь, ёрш и плотва считаются коренными жителями региона. Эти рыбы обитают на псковских просторах с доледникового периода и прекрасно адаптировались к местным условиям.

Хариус, напротив, пришел в Псковскую область с востока, из-за Урала. Его азиатские собратья живут в сибирских реках. Особенно интересное происхождение имеют ручьевая форель, снеток и ручьевая минога. Их предки обитали в море и для размножения поднимались в реки и озера. Со временем эти рыбы адаптировались к жизни в пресной воде, стали оседлыми и приобрели карликовые формы.

Корюшка трансформировалась в знаменитый псковский снеток, длина редко превышает 6-7 см, но всегда снеток считался ценной промысловой рыбой в Псковской области.