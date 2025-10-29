Общество

За три года в Псковской области по нацпроектам капитально отремонтировали 52 школы

С 2022 по 2024 год в Псковской области по национальным проектам капитально отремонтированы 52 школы, сообщила врио министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая на парламентском часе Псковского областного Собрания депутатов 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отчётность по строительству и сдаче школ по нацпроектам запросил руководитель фракции политической партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский. «Вы представляете, целиком министерство, сколько по нацпроектам в регионе построено и сдано школ за 2024 и 2025 годы?» - спросил депутат после прослушивания доклада.

Заместитель министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая ответила: «Что касается строительства и ремонтов школ. В 2022 году отремонтированы 33 школы, в 2023 — 11 школ, в 2024 отремонтировано восемь школ. С 2022 по 2024 год капитально отремонтированы 52 учреждения. Программа не останавливается. На последующие годы от области есть заявки, и в 2026 году будут выделены средства для ремонта четырех учреждений, а в 2027 году в проекте — 12 объектов, которые будут выделены под капитальный ремонт».

Заместитель также отметила успешное завершение строительства новых школ: «Построены школы и сданы в городе Великие Луки — два объекта, в Пскове — два объекта, Дно — один объект, и строительство продолжается».