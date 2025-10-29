Когда продолжат строить школу на улице Юности в Пскове, поинтересовался Олег Брячак

На 48-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва был поднят вопрос о судьбе строящейся школы на улице Юности в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Олег Брячак обратился к представителям правительства с требованием прояснить ситуацию: «Почему перестали строить школу на улице Юности? Там активно развивается район, обращаются люди, которые планировали отдавать туда детей».
Ответ на этот вопрос дала заместитель министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая.
«Тема моего выступления - национальный проект "Молодежь и дети". Школа на Юности не входит в него, поэтому детальной информации у меня нет. Но хочу сказать, что при поддержке правительства рассматривается вопрос возможности внесения изменений в проектную документацию и продолжения строительства с переносом средств на следующие годы. Да, действительно, есть отставания. Работа с подрядчиком ведется, но там есть серьезные вопросы, которые решаются. Это не значит, что строительство остановится, оно будет продолжено. В строительной сфере есть много проблем, и на нас они тоже отражаются», - заявила замминистра.