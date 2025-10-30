Более 3,5 тонны макулатуры собрали псковичи в рамках акции «Вторсырье в помощь животным»

В рамках масштабной благотворительной акции по сбору макулатуры и пластика «Вторсырье в помощь животным» в Пскове активисты собрали 3 577 кг макулатуры и 74 кг пластика, сообщили в группе проекта «Экомышление» в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Полученные денежные средства в размере 8 500 рублей экоактивисты направили зооприютам «Шанс» и «Лесопилка» поровну.
Активисты выразили огромные благодарности партнеру — компании АСПО и директору Андрею Лукьянову за помощь в проведении акции, а также каждому участнику мероприятия.