Общество

Более 3,5 тонны макулатуры собрали псковичи в рамках акции «Вторсырье в помощь животным»

В рамках масштабной благотворительной акции по сбору макулатуры и пластика «Вторсырье в помощь животным» в Пскове активисты собрали 3 577 кг макулатуры и 74 кг пластика, сообщили в группе проекта «Экомышление» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Полученные денежные средства в размере 8 500 рублей экоактивисты направили зооприютам «Шанс» и «Лесопилка» поровну.

Активисты выразили огромные благодарности партнеру — компании АСПО и директору Андрею Лукьянову за помощь в проведении акции, а также каждому участнику мероприятия.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

«Ваши усилия и желание помочь не только улучшить экологическую обстановку, но и поддержать бездомных животных делают наш мир лучше. Отдельное спасибо дорогим волонтерам, которые принимают участие в наших инициативах! Каждый из вас вносит неоценимый вклад в экоповестку и делает мир немного лучше!» - отметили организаторы акции.