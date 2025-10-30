Общество

77 лет на страже прав трудящихся в Псковской области

Торжественное мероприятие, посвященное 77-летию со дня образования Псковского областного совета профсоюзов, состоялось сегодня в Доме профсоюзов в Пскове. 30 октября 1948 года состоялась первая областная межсоюзная конференция, которая дала старт многолетней истории защитников прав псковских рабочих. Подробнее о том, как современные профсоюзы чествовали своих коллег, в репортаже Псковской Ленты Новостей.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов, полномочный представитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Ольга Федулова, заместитель министра труда и занятости Псковской области Нина Бухмиллер, уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев, первый заместитель председателя министерства экономического развития Псковской области Наталия Чиркова, а также председатели отраслевых профсоюзов и их члены.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов выступил с докладом, повествующим об истории возникновения профсоюзного движения в России.

«В Российской империи изначально что-то похожее на профсоюзы появилось в период 1870-1880 годов - тогда это называлось стачечными комитетами. Они были незаконны, и громили их нещадно. В этот период в Россию уже проникали идеи социализма - появилось много политических партий и движений. В 1904 году появилась первая массовая рабочая организация — «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». В нее входило около 10 000 человек. Руководителем организации стал известный священник Георгий Гапон, который во многом стал катализатором первой русской революции 1905-1907 годов (священник РПЦ, полит. деятель и профсоюзный лидер, оратор и проповедник — прим.ред)», - начал Игорь Иванов.

Далее он рассказал о событиях «Кровавого воскресенья», когда войска, преградившие дорогу протестующим рабочим, открыли по ним огонь. Официально погибли 96 человек, по неофициальным данным, умерли несколько тысяч человек.

Затем состоялся показ короткометражного фильма о действиях профсоюзов во время Великой Отечественной войны.

Отмечается, что в управлении Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) находилось огромное имущество, которое (по состоянию на 1987 год) оценивалось более чем в 9 млрд советских рублей и включало:

Более 1 тысячи здравниц;

Более 900 туристических учреждений;

23 тысячи клубов и Дворцов культуры;

19 тысяч библиотек;

Около 100 тысяч пионерских лагерей;

Свыше 25 тысяч спортивных учреждений.

Два вуза;

Научно-исследовательские институты

Под конец доклада Игорь Иванов отметил, что будущее профсоюзного движения - в сильных отраслевых профсоюзах.

«Будущее профсоюзного движения России - в сильных отраслевых профсоюзах, объединенных на федеральном уровне мощной организацией ФНПР, а на региональном уровне - территориальными объединениями организаций профсоюзов, реализующими функции ФНПР в субъекте Российской Федерации. Только такая сильная структура способна ответить вызовам времени», - сказал Игорь Иванов.

История же возникновения первых профсоюзных организаций в Псковской области начинается с февраля 1905 года, с забастовки рабочих Великолукских железнодорожных мастерских.

Осенью 1905 года в Пскове были образованы профсоюзы железнодорожников, деревообделочников, булочников.

Первое объединение профессиональных союзов, действующих на территории Псковской губернии, произошло в 1918 году.

12 января 1919 года состоялось торжественное открытие Псковского губернского Со­вета профессиональных и производственных союзов во Дворце труда (бывший Дом губернатора) в городе Пскове.

«Замечательное здание, но оно пока еще не профсоюзное», - пошутил Игорь Иванов.

1 октября 1948 года XIX пленум ВЦСПС принял постановление об образовании в республиках, краях и областях Советов профессиональных союзов и проведении выборов в них на конференциях в октябре-декабре того же года.

30 октября 1948 года в Пскове прошла первая областная межсоюзная конференция, которая образовала Псковский областной совет профсоюзов. Первым его председателем стал Иван Архипов.

После презентации с поздравлением выступила полномочный представитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Ольга Федулова.

«Этот год является юбилейным. Хочется еще раз подчеркнуть, что профсоюзы всегда стояли на защите трудовых прав, социальных гарантий. Всем вам я желаю активной жизненной позиции, активной работы на благо профсоюзного движения. Учитывая то, что профобъединения всегда активно работали с социальными партнерами, а также по поручению председателя ФНПР Сергея Черногаева, мне хотелось бы вручить подарок. Но вручить вашему председателю Иванову Игорю Олеговичу и поручить вручить этот подарок вашему губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову», - сказал Ольга Федулова.

Игорь Иванов, в свою очередь, пообещал при первой же встрече с губернатором передать ему столь ценный подарок.

Далее с поздравлением выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников всегда активно и заинтересованно поддерживает профсоюзы. В профессиональной работе объединяться нужно непременно. Хотелось бы передать благодарственное письмо от правительства Псковской области, пожелать крепкого здоровья и выразить надежду на совместную качественную и плодотворную работу. Работать нам есть над чем. Я считаю, самое главное достижение - что вы настроены конструктивно решать проблемы, не демонстративно, как это было в 90-е, что вызывало негодование и возмущение. Хочу попросить на будущее отнестись самым серьезным образом к вопросам, которые мы обсуждаем на каждом заседании: это и вакцинация, и диспансеризация, и здоровый образ жизни. Здесь без сотрудничества точно никак не обойтись», - сказала Вера Емельянова.

После состоялась церемония награждения грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками особо отличившихся профсоюзных работников.

Под занавес мероприятия к присутствующим вновь обратился Игорь Иванов.

«Я благодарю за то, что вы нашли время, возможность, во-первых, прийти на наше торжественное заседание совета. Во-вторых, за то, что вы всегда в профсоюзах и с профсоюзом. Праздник еще не завершился, но только благодаря каждому из вас он состоялся. Я искренне вам говорю огромное спасибо», - заключил Игорь Иванов.

Профсоюзное движение сквозь века доказывает, что только объединение трудящихся, стремящихся к лучшим условиям труда, к лучшей оплате своего труда, могут добиться многого. Консолидация псковских трудящихся вокруг Псковского облсовпрофа и их целеустремленность в достижении своих целей лучше всего это доказывает.

Андрей Николаев