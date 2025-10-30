77 лет на страже прав трудящихся в Псковской области

Торжественное мероприятие, посвященное 77-летию со дня образования Псковского областного совета профсоюзов, состоялось сегодня в Доме профсоюзов в Пскове. 30 октября 1948 года состоялась первая областная межсоюзная конференция, которая дала старт многолетней истории защитников прав псковских рабочих. Подробнее о том, как современные профсоюзы чествовали своих коллег, в репортаже Псковской Ленты Новостей.
В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов, полномочный представитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Ольга Федулова, заместитель министра труда и занятости Псковской области Нина Бухмиллер, уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев, первый заместитель председателя министерства экономического развития Псковской области Наталия Чиркова, а также председатели отраслевых профсоюзов и их члены.
Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов выступил с докладом, повествующим об истории возникновения профсоюзного движения в России.
Далее он рассказал о событиях «Кровавого воскресенья», когда войска, преградившие дорогу протестующим рабочим, открыли по ним огонь. Официально погибли 96 человек, по неофициальным данным, умерли несколько тысяч человек.
Затем состоялся показ короткометражного фильма о действиях профсоюзов во время Великой Отечественной войны.
Отмечается, что в управлении Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) находилось огромное имущество, которое (по состоянию на 1987 год) оценивалось более чем в 9 млрд советских рублей и включало:
Под конец доклада Игорь Иванов отметил, что будущее профсоюзного движения - в сильных отраслевых профсоюзах.
История же возникновения первых профсоюзных организаций в Псковской области начинается с февраля 1905 года, с забастовки рабочих Великолукских железнодорожных мастерских.
Осенью 1905 года в Пскове были образованы профсоюзы железнодорожников, деревообделочников, булочников.
Первое объединение профессиональных союзов, действующих на территории Псковской губернии, произошло в 1918 году.
12 января 1919 года состоялось торжественное открытие Псковского губернского Совета профессиональных и производственных союзов во Дворце труда (бывший Дом губернатора) в городе Пскове.
1 октября 1948 года XIX пленум ВЦСПС принял постановление об образовании в республиках, краях и областях Советов профессиональных союзов и проведении выборов в них на конференциях в октябре-декабре того же года.
После презентации с поздравлением выступила полномочный представитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Ольга Федулова.
Игорь Иванов, в свою очередь, пообещал при первой же встрече с губернатором передать ему столь ценный подарок.
Далее с поздравлением выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
После состоялась церемония награждения грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками особо отличившихся профсоюзных работников.
Под занавес мероприятия к присутствующим вновь обратился Игорь Иванов.
Профсоюзное движение сквозь века доказывает, что только объединение трудящихся, стремящихся к лучшим условиям труда, к лучшей оплате своего труда, могут добиться многого. Консолидация псковских трудящихся вокруг Псковского облсовпрофа и их целеустремленность в достижении своих целей лучше всего это доказывает.
Андрей Николаев