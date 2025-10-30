Псковcкая обл.
Общество

Врачи советуют влюбиться

31.10.2025 13:27|ПсковКомментариев: 0

Хорошо быть молодым, счастливым и здоровым. И для этого необязательно быть младше 18 лет. Чтобы в любом возрасте сохранить красоту и хорошее самочувствие, врачи советуют влюбиться… в свой организм.

Именно теме внимательного отношения к себе и к своему телу была посвящена лекция псковских специалистов - дерматолога, косметолога Регины Корниловой и гастроэнтеролога Ирины Селютиной в креативном пространстве «Лофт». Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Почему два врача разных специальностей - дерматолог и гастроэнтеролог - решили выступить в рамках совместного проекта? Все просто: кожа и органы желудочно-кишечного тракта тесно связаны, и кожные проблемы могут развиваться как следствие нарушения работы органов пищеварения.

По словам Регины Корниловой, уже никто не удивляется, если при обращении с проблемой кожи врач-косметолог отправляет пациента на консультацию к гастроэнтерологу. «Лет 20 назад, когда я начинала работать, на такое предложение могла быть негативная реакция: "Меня никто лечить не хочет!" Сейчас в обществе стали понимать, что организм един», - пояснила Регина Корнилова.

Поэтому лекторы решили поделиться своими знаниями о том, как правильно заботиться об организме, разобраться в разнообразии косметических средств, добавок к пище и выбрать действительно полезные для здоровья.

«Нашим проектом мы хотим влюбить вас в свой организм! Чтобы вы понимали, как он работает, как за ним правильно ухаживать. К сожалению, часто случается, что мы обращаем внимание на себя, только когда "жареный петух клюнет". Но ведь намного приятнее ухаживать за собой, когда ты просто занимаешься профилактикой, чем заботиться об уже больном теле. И сегодня мы поделимся с вами знаниями, которые не один год применяли на практике», - сказала врач.

Выбор косметики: как не «обжечься»

Одним их таких полезных знаний стали рекомендации по выбору косметики. «Важно обращать внимание на два ключевых аспекта: безопасность состава и эффективность формулы», - отметила Регина Корнилова.

По ее словам, опасные ингредиенты в косметике - это агрессивные ПАВы (поверхностно активные вещества). Они разрушают липидный барьер кожи, который обеспечивает защиту от внешнего мира. Когда идет переизбыток агрессивных веществ, появляются проблемы.

«Иногда коже не нужно лечение - ей необходимо просто поменять уход, и уйдёт стянутость, сухость, шелушение», - пояснила врач.

Также стоит обратить внимание и на такие элементы в составе косметических средств, как синтетические консерванты. «Это парабены, формальдегид и его производные. Они вызывают сильные аллергические реакции и дерматиты. В больших концентрациях обладают ещё и канцерогенным потенциалом, то есть они могут увеличивать риск возникновения рака», - рассказала она.

По словам Регины Корниловой, многие пациенты связывают новообразования на коже только с солнцем или с наследственностью. Но применение агрессивных средств, которые входят в состав косметических препаратов и средств для очищения, тоже может вызывать рак.

Не очень хороши для кожи минеральные масла и силиконы. Они создают на ней непроницаемую пленку, которая закупоривает поры. Это приводит к появлению комедонов, кожа перестаёт дышать и нормально функционировать. «В настоящий момент среди молодежи популярна энзимная пудра. Она имеет полностью минеральный состав, и у подростков с жирной кожей действительно создает пленку. В результате образуется очень много черных точек и комедонов. Энзимная пудра «выстрелила» год-два назад. И ситуация с ней такая же, как с "конским" шампунем. Ни одно исследование проведено не было, но все до сих пор его покупают», - рассказала врач. И добавила, что при подростковых проблемах с кожей лучше все-таки отдать предпочтение лечебной косметике.

Еще один враг нашей кожи - синтетические отдушки и красители. С развитием химической промышленности их стало очень много. Некоторые красители, которые используются в производстве помады, теней, румян, являются аллергенами и могут вызывать покраснение, зуд, сыпь и даже отеки. «Иногда ко мне приходят пациенты с отеком век, губ после использования такой косметики. Например, помады для увеличения объема губ. В их состав входит ментол, перец, которые вызывают раздражение слизистой. За счет притока крови она увеличивается. По сути, мы вызываем патологический процесс», - пояснила Регина Корнилова.

То же самое можно сказать и о тяжелых металлах (свинец, ртуть, кадмий), которые часто обнаруживаются в несертифицированной декоративной косметике - стойких помадах и тенях. «Они обладают токсическим действием, накапливаются годами в организме и откладываются в почках», - рассказала она.

Вред коже и всему организму могут принести и препараты против пигментации. В несертифицированном продукте отбеливающие элементы используются в высокой концентрации. Поэтому врачи рекомендуют противопигментную косметику искать исключительно в аптеке, где все компоненты таких препаратов будут в безопасной дозировке.

Впрочем, другие косметические средства тоже лучше покупать в аптеках, крупных сетевых магазинах и официальных бутиках. «Также надо проверять упаковку. Качественная косметика имеет четкую маркировку, срок годности, который часто наносится лазером», - отметила она.

Что добавить к пище?

Поскольку состояние кожи зависит, в том числе, от работы пищеварительной системы, важно правильно питаться. Что есть, какие добавки полезны - рекомендации дала врач-гастроэнтеролог Ирина Селютина.

 

Один из советов - питаться в рамках своей национальной кухни. «Чем меньше вы будете экспериментировать с экзотическими продуктами, тем меньше вероятность заработать аутоимунный гепатит - когда организм не принимает чужую пищу и сам начинает повреждать печень», - сказала она.

По словам врача, надо быть очень аккуратным, когда хочется «поездить по странам и пробовать и то, и это». «Сначала подумайте: сможете ли вы это переварить? Например, у индусов женщины во время беременности едят острый перец. То есть, их дети с молоком матери впитывают эту остроту», - привела пример Ирина Селютина.

При этом молочная продукция, которая характерна дня нашей национальной кухни, тоже не для всех может быть полезной. «Если говорить о переносимости молока, в большинстве случаев - это норма, когда человек в младенчестве пил молоко, а потом перестал его употреблять. Организм - самонастраивающаяся система: мы иногда теряем способность переваривать продукты, которые не используем. Отказался человек от молока. Решил его не пить. И организм перестраивается», - отметила она.

На микрофлору кишечника также негативно влияют длительные приемы лекарственных препаратов. И в этом случае для нормализации работы ЖКТ нужны добавки - пробиотики и пребиотики.

Биологически активных добавок производят очень много, и в многообразии предложений сложно разобраться. Все подряд употреблять точно не стоит.

Врач советует сначала узнать, в каких случаях их нужно использовать. «Показание - это прежде всего, подтверждённый дефицит витаминов и минералов», - отметила Ирина Селютина.

По ее словам, чаще всего встречается дефицит витамина D. «Загорать стали меньше, особенно молодёжь. Совершенно белокожие! Еще наше поколение солнце получает, а у тех, кто младше 2000 года рождения - дефицит витамина D поголовно», - сказала она.

Также прием биологически активных добавок оправдан в период беременности и подготовки к родам, при интенсивных физических нагрузках, строгих диетах. Для укрепления иммунитета в сезон простуд можно пить курсами витамин С.

Но с дозировками надо быть аккуратным. Большими дозами БАДы лучше не принимать. И самое главное - перед приемом проконсультироваться с врачом. «Самолечение недопустимо», - отметила Ирина Селютина.

Одним словом, важно как можно раньше научиться любить себя, бережно относиться к своему здоровью. В том числе, пользоваться только проверенной косметикой и внимательно подходить к вопросам питания.

*Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
