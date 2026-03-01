 
Врач рассказал, как обнаружить аллергию на холод

Аллергию на холод можно выявить с помощью прикладывания к коже льда, однако проводить процедуру может только специалист, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Если человек подозревает, что у него холодовая крапивница, необходимо обратиться к врачу-аллергологу. Он проводит специальный, но достаточно простой тест Дункана: берет кусочек льда, завернутый в полиэтилен, прикладывает к коже и через некоторое время смотрит, появились ли на охлажденном участке волдыри. Если да, значит, у человека холодовая аллергия», - рассказал собеседник агентства.

Некоторые пациенты на морозе сталкиваются с побелением фаланг пальцев рук и ног, считая это проявлением аллергии на холод. Однако данные симптомы могут быть вызваны синдромом Рейно – сосудистым заболеванием, не относящемся к аллергиям. Связано оно с усиленным спазмом капилляров, пишут РИА Новости.

«Чем ниже температура, тем сильнее спазм. Вплоть до того, что в холодную погоду останавливается кровообращение в пальцах рук и ног. В таком случае необходима консультация с врачом-кардиоревматологом», - добавил Болибок. 

