Дмитрий Шахов почтил память безвинных жертв политических репрессий

В День памяти жертв политических репрессий уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, по сложившейся традиции, почтил память безвинных жертв террора, возложив венок у закладного камня, установленного у Мироносицкого кладбища в Пскове, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен. Этот день отмечается в РФ 30 октября в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18 октября 1991 года «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий».

Фото здесь и далее: официальный сайт «Уполномоченный по правам человека в Псковской области»

Обращаясь к жителям Псковской области, представителям органов власти и местного самоуправления, представителям политических партий, Дмитрий Шахов напомнил, что право на историческую память входит в состав одного из фундаментальных прав человека и гражданина, гарантированного как международными правовыми актами, так и Конституцией России.

«В великой истории нашей страны мы всегда должны помнить и знать о грандиозных свершениях, включая события общемирового значения, а также отдельные трагические периоды времени в истории нашего государства 20-50-х годов XX века, связанных с полнейшим беззаконием, унижением человеческого достоинства и растоптанными идеалами и социалистическими принципами нового государства, возникшего на международной арене – государства рабочих и крестьян, трудящихся, в котором отсутствовала эксплуатация человека человеком», - сказал Дмитрий Шахов.

К сожалению, историческая правда, подтверждённая официальными первоисточниками, напоминает, что в период политических репрессий, особенно конца 30-х годов прошлого века, все категории граждан России, входившей в то время в состав Советского Союза(СССР), подверглись репрессиям со стороны карательных органов первого в мире социалистического государства, где была установлена диктатура пролетариата, продолжил омбудсмен.

«Политические репрессии происходили в стране, где была установлена монополия на власть одной политической партии, отсутствовали реальная свобода слова и плюрализм мнений, многопартийность и свобода средств массовой информации. Тогда по указанию высшего политического руководства страны, возглавляемого Иосифом Сталиным, были совершены эти неправовые, жестокие и бесчеловечные злодеяния против своих же сограждан, в том числе и по классовому признаку – в отношении так называемого класса эксплуататоров трудового народа: помещиков, владельцев фабрик и заводов, дворян, купцов, чиновников царского правительства и государственных учреждений. В годы, которые вошли в историю нашего государства, как период политического террора, было всё: унижающие человеческое достоинство пытки и недозволенные методы ведения следствия, внесудебные расправы с теми, кого представители высшей политической власти посчитали «врагами народа», тайные аресты и казни, неправосудные приговоры, высылки в лагеря и специальные поселения, поражения в политических правах», - напомнил уполномоченный по правам человека в регионе.

Президент страны Владимир Путин неоднократно обращал внимание в своих выступлениях, что «Политические репрессии в СССР – это одна из самых трагических страниц отечественной истории. Это одна из самых горьких, тяжелых страниц отечественной истории, но она не менее поучительна для нас, чем страницы побед и триумфов, требует объективности и ответственности, потому как несет важнейший урок нынешним и всем будущим поколениям, подчеркнул омбудсмен и добавил, цитируя президента, что репрессии нанесли огромный, «трудновосполнимый ущерб» всей России». Глава государства особо отмечал, что для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, если в России хотят, чтобы у страны было будущее».

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов особо подчеркнул, что забывать историю своего государства, историю своего народа просто недопустимо, вдвойне недопустимо её фальсифицировать в угоду сиюминутным политическим веяниям.

«Жители нашей области, особенно молодое поколение, которое не столкнулось с проявлением жестокого антиконституционного политического террора со стороны государственных органов, должны знать и хорошо помнить, что в Псковской области политические репрессии приобрели особый характер. Это в первую очередь было связано с её приграничной территорией. Всего было реабилитировано 45 498 человек, репрессированных по политическим мотивам, из них было приговорено к высшей мере наказания — расстрелу — 8 205 человек», - уточнил омбудсмен.

Дмитрий Шахов обращает внимание, что пострадали от массовых внесудебных арестов и расстрелов, выселений из родных мест не только представители так называемого класса эксплуататоров, среди которых, конечно, были и противники действующей большевистской власти: бывшие собственники фабрик и заводов, больших земельных угодий, политические деятели, чиновники и офицеры царской России, священнослужители и многочисленные члены семей этих категорий граждан, но и те же рабочие, крестьяне, инженеры и учителя, врачи, военнослужащие Красной армии. Затронули репрессии и работников советских и партийных органов, в том числе и высшего уровня государственного управления. При этом не избежали репрессий и сами сотрудники органов государственной безопасности (НКВД), руками которых, исходя из мнимых и ложных целей защиты государства от внутренних врагов, организовывались и исполнялись бесчеловечные решения в отношении многих невиновных граждан своей страны. Бумерангом репрессии возвратились и к тем, кто принимал в них активное участие, обосновывая и вынося смертные приговоры. Так расстреляли значительную часть членов «троек НКВД», которые выносили неправосудные и необоснованные приговоры.

«За каждым невинно осужденным, а в большей части приговоренным к расстрелу или длительному сроку заключения несудебным органом политического террора, стоит трагическая судьба репрессированного, искорёженная жизнь его семьи, малолетних детей, невыносимые страдания родственников. Близких родственников практически всегда высылали на долгие годы в лагеря, фактически на каторжные работы, которые часто заканчивались либо смертью, либо инвалидностью», - рассказал Дмитрий Шахов.

В годы политического террора многих выдающихся граждан страны, среди которых были видные представители интеллигенции (Николай Гумилёв, Всеволод Мейерхольд, Осип Мандельштам и др.), военачальники (Михаил Тухачевский, Яков Якир, Василий Уборевич, Василий Блюхер, Григорий Дыбенко и др.), руководители партийных и государственных органов власти (Григорий Зиновьев, Алексей Рыков, Лев Каменев, Павел Постышев, Станислав Косиор и др.), правоохранительных и судебных органов (Николай Акулов, Григорий Янсон, Василий Антонов-Овсеенко, Анатолий Крыленко, Нюрина Булат, Артузов Бокий и др.) по ложным доносам и необоснованным обвинениям расстреляли, в том числе и во внесудебном порядке. Только в руководящем составе Красной Армии из пяти маршалов, защищавших завоевания Великой Октябрьской социалистической революции и ставших героями Гражданской войны 1918-1922 годов, трое были репрессированы и расстреляны (Михаил Тухачевский, Алексей Егоров, Василий Блюхер). Всего репрессиям в 1937-1938 годах в армии подверглось почти 40 тысяч офицеров, и только примерно каждого четвертого восстановили на службе. Более 22 тысяч сотрудников органов государственной безопасности также попали под репрессии 1930-х годов.

В 30-е годы прошлого века в результате репрессий уничтожили практически весь состав «ленинской гвардии», близких соратников первого руководителя РСФСР (Советской России) Владимира Ленина, кто участвовал в подготовке и организации Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. В большинстве республик, краев и областей в эти годы арестовали почти всё руководство партийных и советских органов, а также значительное количество руководителей городских и районных организаций. Где-то эта цифра составляла 2/3 состава руководящих партийных и советских органов.

Уполномоченный по правам человека напоминает, что именно для сохранения памяти о безвинно пострадавших гражданах СССР, при самой демократической по тем временам Конституции страны, обеспечивающей, как оказалось только на бумаге, права трудового народа, но при отсутствии в ней системы сдержек и противовесов между органами власти, реально гарантированного плюрализма мнений, свободы слова и вероисповедания, средств массовой информации и деятельности разных политических организаций, она превратилась в «фиговый листок». «Те страшные годы никогда не должны повториться, поэтому был учрежден этот памятный День. Именно в этот день по всей России как на государственном, так и на общественном уровне вспоминают невинных жертв политических репрессий», - заключил Дмитрий Шахов.