Общество

Более 400 псковских школьников приняли участие в фестивале «Дружина Первых»

Более 400 ребят со всей Псковской области приняли участие в историческом фестивале «Дружина Первых» в деревне Самолва Гдовского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный сайт правительства Псковской области

На территории мемориального комплекса «Князь Александр Невский с Дружиной» работали 18 интерактивных площадок. Школьники пробовали себя в фехтовании, стрельбе из лука и требушета, осваивали азы средневековой письменности и плетения кольчуги, делали брелоки из шишек и сургучные печати.

На современных площадках фестиваля свои мастер-классы провели сотрудники ГУ МЧС по Псковской области, специалисты регионального УМВД и члены отряда «Дружина». Ребятам напомнили, как правильно оказывать первую помощь, познакомили с работой водолазов и пожарных, показали спасательное снаряжение и технику.

Сотрудники нацпарка «Себежский» рассказали о том, как правильно разжигать костры и научили определять по чешуе возраст рыб.

Событие организовало региональное отделение Движения Первых при поддержке национального парка «Себежский» и министерства молодежной политики Псковской области.