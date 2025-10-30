Общество

Комету SWAN запечатлели над Псковской областью

Комету SWAN запечатлел над Псковской областью фотограф Петр Митрофанов. Фотографию он выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов / ВКонтакте

Вечером 29 октября после захода Луны на 135мм объектив сфотографировал комету SWAN, которая расположилась в созвездии Водолея и находилась неподалеку от шарового звездного скопления М2.

На фотографии представлена сумма из 22 кадров, сложенных по комете, в каждом из которых 5 кадров по 30с, сложенных по звездам.

«Даже на такой небольшой фокус у кометы проявился хвостик. В отличие от кометы Леммон, которая перестанет быть видимой на широтах средней полосы России в середине ноября, комета SWAN останется видимой и наоборот, двигаясь к востоку, её условия для наблюдений будут улучшаться, правда, яркость продолжит уменьшаться, сейчас она примерно 6.5-7 зв. величины. Но комету, скорее всего, еще можно будет наблюдать в и фотографировать телескоп в любительский телескоп до конца ноября», - пишет Петр Митрофанов.