Ушел из жизни зампредседателя Псковского областного суда в отставке Владимир Победов

31 октября в возрасте 79 лет ушел из жизни заместитель председателя Псковского областного суда в почетной отставке Владимир Победов, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Псковской области

Владимир Победов родился 12 августа 1946 года в деревне Сохино Печорского района Псковской области. В 1976 году он окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова. С августа 1976 по июнь 1982 года работал стажером судьи, а в дальнейшем судьей Тихвинского городского народного суда Ленинградской области. С июня 1982 года занимал должность судьи Псковского областного суда, а в 1991 году был назначен заместителем председателя суда.



В сентябре 2014 года коллектив Псковского областного суда проводил Владимира Победова в почетную отставку.

Своим добросовестным и ответственным трудом Владимир Победов заслуженно завоевал уважение и авторитет как в коллективе областного суда, так и среди судейского сообщества Псковской области, его деятельность по отправлению правосудия способствовала укреплению законности в регионе.



В 2000 году Владимир Победов был удостоен звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».



Судейское сообщество Псковской области выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Победова.



Прощание с ним состоится 2 ноября в 12 часов в храме Александра Невского.