Общество

Патриотические акции прошли в Локне в день открытия Центра добровольчества

Ещё одна площадка для продвижения и развития волонтёрского движения появилась в Псковской области – в Локне состоялось открытие Центра добровольчества, в котором приняли участие вице-спикеры областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и Виктор Остренко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В ходе торжественного мероприятия глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин и руководитель областной некоммерческой организации «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева подписали соглашение о сотрудничестве, развитии добровольчества и участии в совместных акциях. Муниципальный центр добровольчества станет пространством, объединяющим всех активных неравнодушных граждан, а также позволит улучшить взаимодействие между добровольческими организациями и органами власти.

Впечатлениями поделился Игорь Дитрих: «На этой неделе было заседание нашего парламентского комитета, где рассматривалась программа по молодёжной политике. Затем на сессии состоялся парламентский час, посвящённой молодёжной политике, где также обсуждалось много вопросов, в том числе, как привлечь больше ребят в общественную жизнь. И вот в продолжение этой темы в Локнянском муниципальном округе мы открыли ещё один центр добровольчества, где собрались и мал, и стар. Взрослое поколение передаёт свои эмоции, чувства, любовь, душу, это иногда и слёзы молодому поколению. Они вместе плетут сети для бойцов СВО, вместе поют песни, делают добрые дела».

В день открытия Центра добровольчества и в преддверии Дня народного единства под девизом «#однастрана #мыедины» волонтёры организовали в Локне патриотические акции в поддержку участников СВО: «Волонтерское братство», «Верим в Победу!», «Солдатская почта» и «Посылка солдату». По призыву активистов местные жители написали бойцам словами поддержки на ленточках, которые станут частью сплетённой вручную маскировочной сети, а также принесли продукты, медикаменты и средства личной гигиены – гуманитарный груз будет отправлен в зону СВО.

Завершилась патриотическая акция концертной программой в поддержку бойцов российской армии, который прошёл в Локнянском культурно-досуговом центре. Благотворительный концерт в Локне проводится уже третий год, и все собранные средства направляются на поддержку наших бойцов.