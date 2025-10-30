Псковcкая обл.
Общество

Патриотические акции прошли в Локне в день открытия Центра добровольчества

01.11.2025 11:07|Псков

Ещё одна площадка для продвижения и развития волонтёрского движения появилась в Псковской области – в Локне состоялось открытие Центра добровольчества, в котором приняли участие вице-спикеры областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и Виктор Остренко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В ходе торжественного мероприятия глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин и руководитель областной некоммерческой организации «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева подписали соглашение о сотрудничестве, развитии добровольчества и участии в совместных акциях. Муниципальный центр добровольчества станет пространством, объединяющим всех активных неравнодушных граждан, а также позволит улучшить взаимодействие между добровольческими организациями и органами власти.

Впечатлениями поделился Игорь Дитрих: «На этой неделе было заседание нашего парламентского комитета, где рассматривалась программа по молодёжной политике. Затем на сессии состоялся парламентский час, посвящённой молодёжной политике, где также обсуждалось много вопросов, в том числе, как привлечь больше ребят в общественную жизнь. И вот в продолжение этой темы в Локнянском муниципальном округе мы открыли ещё один центр добровольчества, где собрались и мал, и стар. Взрослое поколение передаёт свои эмоции, чувства, любовь, душу, это иногда и слёзы молодому поколению. Они вместе плетут сети для бойцов СВО, вместе поют песни, делают добрые дела».

В день открытия Центра добровольчества и в преддверии Дня народного единства под девизом «#однастрана #мыедины» волонтёры организовали в Локне патриотические акции в поддержку участников СВО: «Волонтерское братство», «Верим в Победу!»,  «Солдатская почта» и «Посылка солдату». По призыву активистов местные жители написали бойцам словами поддержки на ленточках, которые станут частью сплетённой вручную маскировочной сети, а также принесли продукты, медикаменты и средства личной гигиены – гуманитарный груз будет отправлен в зону СВО.

Завершилась патриотическая акция концертной программой в поддержку бойцов российской армии, который прошёл в Локнянском культурно-досуговом центре. Благотворительный концерт в Локне проводится уже третий год, и все собранные средства направляются на поддержку наших бойцов.

 
«Локня является одним из лидеров по организации волонтёрской деятельности в области по плетению маскировочных сетей для поддержки участников специальной военной операции. Здесь сформирована сильная команда добровольцев. Сегодня заслуженные благодарности получили самые активные волонтеры и организации, которые помогают фронту», – подчеркнул Виктор Остренко.
Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
