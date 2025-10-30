Александр Котов: Труд судебных приставов важен для укрепления законности и порядка в государстве

Спикер Александр Котов от имени Псковского областного Собрания депутатов поздравил сотрудников и ветеранов управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области с профессиональным праздником и 160-летием образования института судебных приставов в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Ваш труд имеет огромное значение для укрепления законности и поддержания порядка в государстве. Благодаря деятельности судебных приставов обеспечивается исполнение решений судов, а значит, торжествует справедливость и формируется эффективное правовое пространство. Безусловно, эта работа сопряжена с множеством трудностей и эмоциональных нагрузок, ведь каждый день приходится сталкиваться с нестандартными ситуациями и решать сложные задачи. Справляться с вызовами позволяют профессиональная компетентность, выдержка и ответственность судебных приставов. Ветераны службы передают молодым коллегам свои знания и опыт. На помощь приходят и современные технологии, которые помогают создавать удобные сервисы для граждан и юридических лиц, повышая прозрачность и эффективность работы ведомства», — отметил председатель Собрания.