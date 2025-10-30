Общество

Первый этап расчистки реки Утроя в Пыталово успешно завершен

В Пыталово состоялся комиссионный выезд для приемки первого этапа работ по расчистке русла реки Утроя, выполняемых в 2025 году. Мероприятие прошло с участием представителей ключевых контролирующих органов и подрядной организации. Об этом сообщило министерство природных ресурсов и экологии Псковской области в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: министерство природных ресурсов и экологии Псковской области / Telegram

В работе комиссии приняли участие:

Руководитель Невско-Ладожского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов Марина Казьмина;

Начальник отдела водных ресурсов по Псковской и Новгородской областям Елена Гаранжа;

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Псковской области Ольга Радынская;

Представитель стройконтроля за работами на водном объекте Петр Демидчик;

Подрядчик – ИП Алексей Алейников.

Работы ведутся в рамках осуществления мер по охране водных объектов федеральной собственности на территории Псковской области. Финансирование проекта осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. Общая цена контракта составляет 16 598 253 рубля, из которых в текущем году было освоено 9 553 165,97 рубля. Реализация проекта рассчитана на период с 2025 по 2027 годы.

Общая протяженность участка расчистки реки Утроя, включая охранные зоны инженерных коммуникаций, составляет 3,663 километра.

На первом этапе, с 1 сентября 2025 года, подрядчиком были успешно выполнены значительные объемы работ:

Проведена механическая расчистка русла реки на протяжении 2 километров;

Извлечено 18,9 тысячи кубометров донного грунта;

Выполнена раскладка валунных камней по урезу воды.

Проведены культуртехнические работы: срезка кустарника и мелколесья, расчистка русла от упавшей и аварийной древесно-кустарниковой растительности (ликвидировано около 130 деревьев).

По результатам выездного обследования комиссия констатировала, что объем работ первого этапа выполнен качественно и в установленные сроки. Замечаний к выполненным работам у членов комиссии не возникло.

Проведенный комплекс санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий, включающий изъятие донных отложений, валунов и очистку акватории, направлен на предотвращение деградации реки Утроя. Реализация проекта будет способствовать экологической реабилитации реки, улучшит водообмен, восстановит функции самоочищения и в конечном итоге приведет к оздоровлению водного объекта, уточнили в министерстве.

Напомним также, что в Пыталово движение по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Пыталово – Пыталовские Хутора с 0+000 по 0+132 километр приостановят до 15 сентября 2026 года для реконструкции моста через реку Утроя.