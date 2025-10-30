Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в «Большом этнографическом диктанте»

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области присоединились к всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Мероприятие, организованное Федеральным агентством по делам национальностей, направлено на популяризацию знаний о культурном многообразии России и укрепление межнационального согласия.

Девиз акции — «Народов много — страна одна!». В рамках мероприятия росгвардейцы прошли тестирование в онлайн‑формате, ответив на 30 вопросов о национальных традициях, культуре и обычаях народов России.

Акция продлится до 8 ноября. Принять участие в диктанте может любой желающий — для этого необходимо зайти на официальный сайт проекта.