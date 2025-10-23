Общество

Псковичи смогут написать «Большой этнографический диктант» онлайн и очно

Десятая всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Псковской области с 1 по 8 ноября. Стать участником можно будет онлайн или прийти на очную площадку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображение: правительство Псковской области

Площадки расположатся на базе культурных и молодежных учреждений региона. Любой желающий для написания диктанта сможет посетить 3 ноября (с 12:00 до 17:00) музей истории города Печоры, 5 ноября (с 10:00 до 16:00) Дом молодежи и 6 ноября (с 10:00 до 15:00) Псковскую областную универсальную научную библиотеку имени В. Я. Курбатова. Регистрация участников будет проводиться на месте. Принять участие онлайн можно будет по ссылке.

Участие в диктанте объединяет людей разных возрастов, профессий и национальностей, подчеркивая ценность культурного многообразия и единства России.

Задания подготовлены в виде теста и включают в себя 30 вопросов. На их выполнение отводится 45 минут, максимальная сумма баллов — 100.

Каждый участник получит именной сертификат с указанием набранных баллов. В этом году его можно будет получить на электронную почту, указанную при регистрации, а не в личном кабинете, как это было ранее.

Большой этнографический диктант» — это уникальная возможность для жителей России и зарубежья проверить свои знания о традициях, языках, истории и культуре народов, населяющих нашу страну. В 2024 году диктант написали 3,5 млн человек из 170 государств мира.