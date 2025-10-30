Общество

Почти тонну сгущенки и тушенки вернули в Беларусь на границе в Псковской области

871 килограмм молочной и мясной продукции не пропустили через границу РФ в Псковской области сотрудники управления Россельхознадзора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области сотрудники управления Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля 871 кг готовой молочной и мясной продукции (цельное сгущенное молоко с сахаром и консервы мясные из свинины) выявили нарушения ветеринарного законодательства РФ.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия установили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемую продукцию, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Перемещение подконтрольной госветнадзору продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза. Товар отправили назад в Республику Беларусь.