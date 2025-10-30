Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
ПЛН 25 лет
Денис Иванов об округе №15
Новогодний корпоратив
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
О новый местах для туристов
вишневый сквер
«Гельдт» «Счастливый столик»
От яблока до яблони
Как устроить свидание мечты?
где подают лучший завтрак
Господин Рейтингомер
Гастроужин «Традиции русского застолья»
развивающие секции для детей
 
 
 
ещё Общество 30.10.2025 16:210 В Пскове высадили «умный» сквер на улице Некрасова. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.11.2025 18:000 Первый этап расчистки реки Утроя в Пыталово успешно завершен 01.11.2025 17:340 Кардиологическое отделение псковской горбольницы переезжает в областную 01.11.2025 17:220 Церемония возложения цветов к памятной стеле прошла в Великих Луках 01.11.2025 17:110 Сергей Вострецов: Индикаторы риска — это инструмент не давления, а защиты 01.11.2025 16:501 В театре состоялось празднование 220-летия псковского тюремного замка
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почти тонну сгущенки и тушенки вернули в Беларусь на границе в Псковской области

01.11.2025 16:47|ПсковКомментариев: 0

871 килограмм молочной и мясной продукции не пропустили через границу РФ в Псковской области сотрудники управления Россельхознадзора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области сотрудники управления Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля 871 кг готовой молочной и мясной продукции (цельное сгущенное молоко с сахаром и консервы мясные из свинины) выявили нарушения ветеринарного законодательства РФ.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия установили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемую продукцию, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Перемещение подконтрольной госветнадзору продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза. Товар отправили назад в Республику Беларусь.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 237 человек
01.11.2025, 18:030 Интерактив: Псковский морж у Мирожского монастыря 01.11.2025, 18:000 Первый этап расчистки реки Утроя в Пыталово успешно завершен 01.11.2025, 17:440 Сергей Салмин провел в Пскове творческий вечер «Всё равно мы будем жить, свивая жизнь из строчек…» 01.11.2025, 17:360 Зимние пловцы Псковской области готовятся принять «Морозный вызов»
01.11.2025, 17:340 Кардиологическое отделение псковской горбольницы переезжает в областную 01.11.2025, 17:220 Церемония возложения цветов к памятной стеле прошла в Великих Луках 01.11.2025, 17:110 Сергей Вострецов: Индикаторы риска — это инструмент не давления, а защиты 01.11.2025, 17:030 Новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили вступят в силу с 1 декабря
01.11.2025, 16:501 В театре состоялось празднование 220-летия псковского тюремного замка 01.11.2025, 16:470 Почти тонну сгущенки и тушенки вернули в Беларусь на границе в Псковской области 01.11.2025, 16:310 Школьные звонки в России заменят на патриотические песни 01.11.2025, 16:290 «Дневной дозор»: Увеличилась ли опасность начала Третьей мировой войны?
01.11.2025, 16:150 Псковские росгвардейцы приняли участие в «Большом этнографическом диктанте» 01.11.2025, 16:080 Появление пожарной автомашины на перекрестке в Пскове привело к ДТП. ВИДЕО 01.11.2025, 16:010 Женщина погибла в ДТП на автодороге Псков – Гдов 01.11.2025, 15:500 Для инсталляции «Псков — любовь» ищут новое место размещения
01.11.2025, 15:400 Опубликован график приемов псковичей депутатами от «Единой России» в ноябре 01.11.2025, 15:270 Судебных приставов чествовали в псковском Доме офицеров. ФОТО 01.11.2025, 15:200 Дождь и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 2 ноября 01.11.2025, 15:000 Песни, сказки и куклы-обереги: музейщики «Михайловского» провели просветительскую программу в Великих Луках
01.11.2025, 15:000 Скидку на антикоррозийную обработку предлагает «Автосалон №1» 01.11.2025, 14:570 Александр Котов: Рост собственных доходов бюджета говорит о перспективах развития экономики региона 01.11.2025, 14:490 Стандарт общественного капитала внедрят в Псковской области 01.11.2025, 14:380 В российские гостиницы разрешат заселяться по водительским правам
01.11.2025, 14:230 Оформить получение электронной квитанции за газ могут псковичи 01.11.2025, 14:160 Общественные обсуждения бюджета Псковской области начнутся 5 ноября 01.11.2025, 14:040 Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с пострадавшими на мосту в Пскове 01.11.2025, 13:540 «Гоголь. Страшные сказки» и «Потомокъ»: аудиодрамы предлагают послушать псковичам
01.11.2025, 13:490 Губернатор внес на рассмотрение депутатов проект бюджета Псковской области на 2026 год 01.11.2025, 13:370 Интерактив: Деревья в Пскове могут пилить все подряд? 01.11.2025, 13:260 «Михайловское» впервые экспонирует автолитографии Вадима Смирнова на выставке к 100-летию мастера 01.11.2025, 13:200 Выставка живописи «Сквозь тернии к звездам» открылась в псковском музее. ФОТО
01.11.2025, 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 01.11.2025, 12:560 В Опочке произошло возгорание пяти хозяйственных построек 01.11.2025, 12:540 Псковские курсанты встретились с Героем России 01.11.2025, 12:390 Перед работниками в Псковской области за девять месяцев погашен долг по зарплате на 21,7 млн рублей
01.11.2025, 12:190 Четырех собак спасли из горящего вольера в Великолукском районе 01.11.2025, 12:180 Псковский суд оставил в силе арест мужчины за участие в экстремистской деятельности 01.11.2025, 12:040 Женщина пострадала при пожаре на улице Льва Толстого в Пскове 01.11.2025, 11:520 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове. ВИДЕО
01.11.2025, 11:480 Александр Котов: Труд судебных приставов важен для укрепления законности и порядка в государстве 01.11.2025, 11:470 Около двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей 01.11.2025, 11:270 УФСИН и общество глухих в Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве 01.11.2025, 11:210 Военного в Псковской области на шесть лет отправят в колонию за дезертирство
01.11.2025, 11:070 Патриотические акции прошли в Локне в день открытия Центра добровольчества 01.11.2025, 10:580 Президент назначил Александра Николаева судьей Псковского районного суда 01.11.2025, 10:530 Суд обязал администрацию Дедовичей убрать тропу к дому из изопласта 01.11.2025, 10:330 Теплая и влажная погода ожидается в Псковской области в ноябре
01.11.2025, 10:230 Составлен типичный портрет жертвы мошенника в Псковской области 01.11.2025, 10:220 Правительство Псковской области и «Космос отель групп» договорились о сотрудничестве 01.11.2025, 10:180 Компании рекордно увеличили найм внештатных сотрудников 01.11.2025, 10:000 «Изборские истории» с Александром Донецким: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима
01.11.2025, 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025, 09:580 В Пскове задержали 35-летнего мужчину за кражу алкоголя 01.11.2025, 09:520 Большинство псковичей поддержали идею ежегодной компенсации за неотгулянный отпуск — опрос 01.11.2025, 09:500 Ноябрь практически на всей территории РФ будет теплее нормы
01.11.2025, 09:260 Сокращенный рабочий день начался у россиян 01.11.2025, 09:200 Совет ветеранов Псковского района переизбрал председателя 01.11.2025, 09:140 Светофор не работает на месте смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025, 09:000 В России начал использоваться новый инновационный анестетик
01.11.2025, 08:540 Названо самое длинное слово в русском языке 01.11.2025, 08:400 Арестованная в Пскове за содействие «Азову»* девушка признала вину 01.11.2025, 08:200 Как справиться с сонным параличом, рассказали в псковском облздраве 01.11.2025, 08:000 Парастас ко дню Димитриевской родительской субботы совершили в Псково-Печерском монастыре
01.11.2025, 07:300 День судебного пристава отмечается в России сегодня 01.11.2025, 07:000 Всемирный день мужчин отмечается 1 ноября 01.11.2025, 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 31.10.2025, 22:000 Как с помощью пластики не потерять лицо и улучшить качество жизни, рассказал хирург
31.10.2025, 21:400 В Великих Луках продолжается осенний месячник по благоустройству территории 31.10.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 1 ноября 31.10.2025, 21:000 В прокуратуре Псковской области подвели итоги работы за 9 месяцев 31.10.2025, 20:400 В Псковской епархии подведены итоги конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»
31.10.2025, 20:200 В псковском СИЗО открыли памятный знак в честь 220-летия со дня основания учреждения 31.10.2025, 20:060 В посёлке Локня Псковской области произошёл серьёзный прорыв теплотрассы 31.10.2025, 20:000 На трассе «Псков» под Гатчиной ограничивают скорость до 40 км/ч на год  31.10.2025, 19:480 Антон Мороз обсудил создание ТОС на Вокзальной, 48
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru