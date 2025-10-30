Общество

УМВД России по Псковской области заключило соглашение с филиалом фонда «Защитники Отечества»

Начальник Управления МВД по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В рамках взаимодействия сотрудники регионального управления провели рабочую встречу с представителями фонда, чтобы организовать поддержку ветеранов специальной военной операции, их семей и помочь в комплектовании органов внутренних дел.

Начальник управления по работе с личным составом полковник полиции Александр Збарашевский рассказал о требованиях к кандидатам, порядке подачи заявок на службу, наличии вакантных должностей, социальных гарантиях, условиях и перспективах работы в МВД, включая службы в новых субъектах РФ.

Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» будет информировать участников специальной военной операции и членов их семей о возможностях трудоустройства в органы МВД по Псковской области. Надежда Васильева отметила, что трудоустройство ветеранов СВО является одной из приоритетных задач фонда.