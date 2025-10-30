Общество

МВД рассказало о новой схеме мошенничества со звонком от «бухгалтера» о выплате

Мошенники выманивают личные данные россиян под видом звонка от «бухгалтера», который сообщает якобы о положенной выплате. Об этом 2 ноября сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

«Злоумышленники звонят от имени бухгалтера муниципального образования и сообщают о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что злоумышленники называют время записи, номер кабинета и объясняют, что дистанционно решить вопрос нельзя, а в конце разговора просят продиктовать паспортные данные якобы для оформления временного пропуска.

В ведомстве добавили, что на первом этапе у жертв выманивают код авторизации из СМС или одноразовый пароль, так как с их помощью возможно получить доступ к значимым аккаунтам, пишут «Известия».

Позднее к беседе подключаются якобы «представители правоохранительных органов» или «специалисты по безопасности» и заявляют якобы об обнаруженной утечке данных, «финансировании террористов» или других обстоятельствах, которые могли произойти из-за попадания паспортных данных в руки мошенников.

МВД также сообщили, что мошенники начали использовать популярные маркетплейсы в качестве прикрытия для кражи денег у граждан, предлагая им подработку с легкими заданиями. Уточняется, что злоумышленники публикуют в мессенджере Telegram объявления о дополнительном заработке без специальной квалификации, а после установления доверительных отношений убеждают жертву внести «небольшую сумму» якобы для выкупа товара, повышения рейтинга или активации задания.