Более 300 малышей появились на свет в Псковской области в октябре

В Псковской области зафиксирована радостная демографическая статистика: на свет появились 308 новорожденных. Роды преимущественно принимали два ведущих медицинских учреждения региона — Псковский клинический перинатальный центр и Великолукский родильный дом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Перинатальном центре города Пскова.
Псковский клинический перинатальный центр в минувшем месяце стал местом рождения 237 детей. Среди них — 125 мальчиков и 112 девочек. Особенно трогательными стали моменты, когда многодетные семьи вновь пополнились. Согласно данным медучреждения:
В Великолукском родильном доме в октябре родился 71 ребенок. Статистика по полу здесь почти равноправная: 32 мальчика и 39 девочек. И здесь есть свои рекорды:
Медики отмечают, что в этом месяце в области не родилось ни одной двойни.
«Дорогие мамы и папы, спасибо, что доверяете нам самое дорогое — рождение вашей семьи. Пусть каждый день будет наполнен улыбками, любовью и счастьем, а ваши малыши растут здоровыми и радостными!», — отмечают в центре.