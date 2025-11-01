Общество

Более 300 малышей появились на свет в Псковской области в октябре

В Псковской области зафиксирована радостная демографическая статистика: на свет появились 308 новорожденных. Роды преимущественно принимали два ведущих медицинских учреждения региона — Псковский клинический перинатальный центр и Великолукский родильный дом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Перинатальном центре города Пскова.

Псковский клинический перинатальный центр в минувшем месяце стал местом рождения 237 детей. Среди них — 125 мальчиков и 112 девочек. Особенно трогательными стали моменты, когда многодетные семьи вновь пополнились. Согласно данным медучреждения:

41 женщина стала мамой в третий раз;

18 женщин родили четвертого малыша;

7 мам встретили пятого ребенка;

2 женщины стали мамами в шестой раз.

В Великолукском родильном доме в октябре родился 71 ребенок. Статистика по полу здесь почти равноправная: 32 мальчика и 39 девочек. И здесь есть свои рекорды:

7 женщин стали мамами в третий раз;

6 — в четвертый;

1 мама родила пятого ребенка;

и еще одна семья встретила уже седьмого малыша.

Медики отмечают, что в этом месяце в области не родилось ни одной двойни.

«Дорогие мамы и папы, спасибо, что доверяете нам самое дорогое — рождение вашей семьи. Пусть каждый день будет наполнен улыбками, любовью и счастьем, а ваши малыши растут здоровыми и радостными!», — отмечают в центре.