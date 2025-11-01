В Пскове проверили ход работ по сохранению здания исторической ТЭС

Сотрудники Министерства культурного наследия Псковской области в рамках регионального государственного контроля осуществили инспекционный визит за соблюдением требований к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание Псковской теплоэлектростанции», расположенном в Пскове на улице Советской, 29. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве.
Фото здесь и далее: Министерство культурного наследия Псковской области
В годы Великой Отечественной войны в здании ТЭС действовали подпольные группы под руководством секретаря горисполкома Степана Никифорова и инженера Михаила Семенова. Само здание было построено в 1930 году.
Проектная документация для реставрационных работ была разработана компаниями ООО «Новые технологии безопасности» и ООО «Бастион» из Санкт-Петербурга. Работы на объекте выполняет подрядная организация — ООО «Реставрационно-строительная компания «Ордер», также из Санкт-Петербурга. Заказчиком выступает ООО «ЖК ТЭЦ18».
На момент проверки специалисты зафиксировали выполнение следующих видов работ: