Как получить справку о судимости, не выходя из дома, рассказали псковичам в полиции

Информационный центр УМВД России по Псковской области напоминает о возможности получения гражданами государственных услуг в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Наиболее популярными и востребованными у жителей области государственными услугами по линии информационно-справочной работы являются: выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и выдача справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Справки требуются при поступлении и оформлении на военную службу, в правоохранительные и судебные органы, органы прокуратуры, систему государственной гражданской и муниципальной службы, а также при трудоустройстве в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, а также транспортной безопасности.

Управление МВД России по Псковской области рекомендует обращаться за получением вышеуказанных государственных услуг через интернет-сайт «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)».

Обращение в электронной форме имеет ряд весомых преимуществ:

Возможность подачи заявления, находясь дома, в офисе, минуя обращение в государственные учреждения; Подать заявление можно в любое удобное время; Получение справки в личном кабинете на сайте «Госуслуг»; Имеется возможность из личного кабинета направить справку на электронный адрес работодателю; Возможность получать информацию о каждой стадии изготовления справки; Снижение административных барьеров и отсутствие очередей; Получение необходимого количества экземпляров оформленной справки; Снижение сроков предоставления государственной услуги; Возможность обращения за получением государственной услуги в информационный центр любого региона Российской Федерации без привязки к прописке (регистрации, местонахождения).

Для получения справки в электронной форме от заявителя не требуется личное посещение органов и учреждений. Подача заявления и получение справки осуществляются дистанционно. На едином портале также реализован механизм проверки электронной подписи в сформированной справке.

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. Таким образом, юридическая значимость справки в электронной форме и в форме документа на бумажном носителе одинаковы.

Справки в электронной форме могут приниматься в организациях на электронных носителях информации, либо направляться на определенный организацией адрес электронной почты.

Такой порядок позволяет снизить нагрузку на работников по регулярному получению справок, поскольку он не требует личного обращения в многофункциональный центр, его филиалы и подразделения. Для получения и передачи справки работодателю пользователю потребуется только заказать справку на портале «госуслуг» и полученный результат направить на установленный в его организации адрес электронной почты.