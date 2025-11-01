Общество

Сергей Вострецов призвал ввести выплаты не ниже МРОТ за третьего и следующих детей в семье

Выплачивать многодетным семьям пособие в размере не ниже МРОТ на каждого ребёнка после третьего и далее до достижения им или ими совершеннолетия предложил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о том, чтобы рассмотреть возможность введения государственной «заработной платы» для одного из родителей, занимающегося воспитанием детей до достижения ими определенного возраста.

«По-прежнему остается важным вопрос о последекретной поддержке родителей: часто возникает необходимость пристально присматривать за ребенком до буквально 5–6 лет. Часто внутри семьи супруги принимают решение об оставлении одним из них работы и карьеры ради посвящения себя семье и воспитанию детей. Учитывая высокую важность поддержки института семьи и стимулирования демографической ситуации, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной «заработной платы» для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста»,

— приводит RT обращение депутата к главе Минтруда Антону Котякову.

Президент РФ Владимир Путин 23 октября заявил, что всё больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными. Многодетность должна стать нормой, подчеркнул глава государства. Он отметил, что поддержка семьи является важнейшим направлением всех национальных проектов, и указал, что решение демографических проблем является задачей всех уровней власти.