Общество

День работника суда в России празднуют 5 ноября

Новый профессиональный праздник – День работника суда – учрежден постановлением правительства Российской Федерации № 1657 от 24 октября 2025 года, с целью укрепления престижа судебной системы государства и признания заслуг работников правосудия в развитии правовой культуры российского общества.

С инициативой его установления, которая затем была поддержана президентом РФ, выступил председатель Верховного суда Игорь Краснов, а дата для праздника 5 ноября выбрана в связи с тем, что в этот день в 1723 году вышел Указ российского императора Петра I «О форме суда», который установил ключевые принципы судопроизводства: определил порядок рассмотрения дел судами, закрепил, что гражданские дела и большая часть уголовных дел должны рассматриваться при непосредственном участии обеих сторон, регламентировал процедуры вызова сторон в суд и определил меры принуждения к участникам процесса. Например, были предусмотрены положения о действиях суда по вызову истца или ответчика, а также о праве суда применять к сторонам меры принуждения, например, в виде ареста.

Эти основы судопроизводства, конечно же, видоизменяясь с годами, трансформировались в современную судебную процедуру, основанную на принципах независимости и объективности суда, законности и справедливости, равенства и состязательности сторон. И спустя более трёх веков с момента издания этого важного документа, российские суды продолжают играть важную роль в обеспечении законности, защите прав граждан и поддержании правопорядка, вынося решения, которые влияют на судьбы людей и стабильность общества. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом.

Причем сегодняшний праздник – День работника суда – это праздник не только непосредственно судей, людей которые принимают окончательные решения в делах, но и всех остальных специалистов, работающих в судебной системе, обеспечивающих её бесперебойную работу: секретари, помощники судей, администраторы и другие, благодаря кому судебные процессы проходят своевременно и эффективно. Их труд требует высокого уровня компетенции, профессионализма, внимательности и моральной стойкости, пишет calend.ru.

Поэтому День работника суда ещё раз подчеркнёт, что правосудие – это результат слаженной работы большого коллектива профессионалов, каждый из которых вносит свой вклад в общее дело, и, конечно же, будет способствовать повышению авторитета судебной власти и престижа судебной службы в России.