Псковский суд не признал безнадёжным долг по таможенным платежам за 2013 год на 1 млн рублей

Псковский городской суд отказал в удовлетворении иска иностранного гражданина к Псковской таможне. Истец просил признать безнадёжной задолженность по таможенным платежам за 2013 год на сумму более одного миллиона рублей и исключить его из списка лиц, которым запрещён въезд в Россию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование исковых требований указано, что согласно письму Федеральной таможенной службы административному истцу необходимо уплатить таможенные пошлины, налоги и пени в размере более одного миллиона рублей в связи с ввозом в 2013 году транспортного средства. Истец полагал, что срок на взыскание таможенных платежей истек, поскольку срок исполнения обязанности (ввоз авто) наступил в 2013 году, уведомление от 30 сентября 2024 года выставлено спустя 11 лет, что является грубым нарушением трехлетнего срока, установленного законом.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что в сентябре 2013 года административный истец через таможенный пост МАПП Бурачки Псковской таможни временно ввез на территорию Таможенного союза транспортное средство «Мерседес-Бенц» для личного пользования. В ходе проведения проверки было выявлено, что в установленный срок автомобиль с территории ЕАЭС не вывезен. По данному факту таможенным постом принято решение от 30 сентября 2024 года, на основании которого сформирован расчет таможенных пошлин.

1 октября 2024 года в адрес административного истца, указанный при ввозе автомобиля, направлено уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей. В связи с наличием неисполненных обязательств 6 ноября 2024 года Псковской таможней в отношении иностранного гражданина принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что установленный трехлетний срок направления уведомления о не уплаченных суммах таможенных платежей не пропущен, поскольку начало течения данного срока связано с днем обнаружения факта неуплаты платежей при проведении таможенного контроля, при этом днем обнаружения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате платежей является дата регистрации расчета таможенных пошлин, то есть в рассматриваемом случае – 30 сентября 2024 года.

Суд в удовлетворении заявленных требований отказал. Решение суда не вступило в законную силу.