День Избирательных комиссий Псковской области прошел в псковской деревне Родина

День Избирательных комиссий прошёл сегодня в Доме культуры деревни Родина Псковского муниципального округа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова и другие почётные гости.

«Традиционно, в Псковской области по окончании Единого дня голосования, представители избирательной комиссии Псковской области собираются на свой профессиональный праздник, который был утвержден по предложению губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. Мы это мероприятие проводим уже в шестой раз. Избирательная кампания 2026 года прошла очень хорошо, при высокой явке, без нарушений. Поэтому все, кто здесь собрались, достойны наград. Несмотря на то, что у нас во время избирательной кампании работает больше пяти тысяч человек, каждый член избирательной комиссии важен в нашей структуре. На каждом из них лежат различные обязанности: кто-то работает со списком избирателей, кто-то выдает бюллетени, кто-то следит за видеонаблюдением или маркирует бюллетени, чтобы все было сделано по закону. Для нас важны все эти люди, которые выполняют свои обязанности с честью, достойно, и, самое главное, без нарушений», - выступил с приветственным словом Игорь Сопов.

После поздравления он перешел к награждению.

Затем, с поздравлениями в адрес членов Избирательных комиссий выступил Алексей Севастьянов. В своей речи он отметил ту теплую и профессиональную атмосферу, которая царила на избирательных участках.

«Сегодня ваш день, сегодня ваш праздник, и разрешите мне от имени председателя Законодательного Собрания Псковской области Бориса Андреевича Елкина, от всего депутатского корпуса и от себя лично, поздравить вас за вашу высокопрофессиональную работу. Я лично 20 лет являюсь участником избирательного процесса и могу сказать, что прошедшая компания показала ваш высокий профессионализм. Я проехал очень много избирательных участков и везде чувствовалась атмосфера профессионализма, атмосфера теплая и очень уютная. Никогда такого не было. Я думаю, что это почувствовали все жители региона. Большое Вам спасибо за высокий профессионализм и активное участие в проведении федеральных, региональных и местных избирательных кампаний на территории Псковской области», - сказал парламентарий.

После поздравлений он вручил благодарственные письма Законодательного Собрания выдающимся членам Избиркомов.