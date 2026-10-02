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Великолучанка отдала мошенникам более 3,3 млн рублей, поверив «сотрудникам правоохранительных органов»

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С 5 июля по 1 октября злоумышленники, используя один из мессенджеров и представляясь сотрудниками правоохранительных органов, обманным путем ввели в заблуждение жительницу Великих Лук 1997 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В результате они завладели денежными средствами женщины на общую сумму три миллиона 324 тысячи рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Ведется следствие.

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