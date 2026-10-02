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Псковичка Елизавета Веселова стала единственной девушкой на конкурсе «Лучший механизатор» России

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В Кирсанове прошла торжественная церемония закрытия федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Псковскую область представляла 23-летняя Елизавета Веселова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

Фото: Министерство труда и занятости населения области / «ВКонтакте»

Победителем 2026 года стал механизатор из Калужской области Евгений Туманов. Второе место занял участник из Самарской области Дмитрий Краснов, третье — тракторист-машинист АО «Октябрьское» из Тамбовской области Дмитрий Леонов.

Псковскую область на конкурсе представляла 23-летняя Елизавета Веселова — единственная девушка и самая молодая участница соревнований. Она была отмечена отдельным памятным подарком: её выступление впечатлило как партнёров конкурса, так и организаторов. Елизавета работает в семейном бизнесе и готовилась к федеральному этапу на базе своего учебного заведения.

Дипломы призёрам и лауреатам конкурса вручили директор Центра компетенций по организации спецпроектов в кадровой сфере ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ Олег Базер и министр труда и занятости населения Тамбовской области Михаил Филимонов.

 

Министр поблагодарил механизаторов за профессионализм, достойное представление своих регионов и участие в конкурсе, который второй год подряд принимает Тамбовская область.

«Лучший механизатор» России за победу в конкурсе получит приз в размере 1 миллиона рублей. Призёры, занявшие второе и третье места, — 500 и 300 тысяч рублей соответственно.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится в рамках национального проекта «Кадры» и направлен на повышение престижа рабочих профессий и привлечение молодых специалистов в сельское хозяйство.

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