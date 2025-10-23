Общество

Действующая Миссис Россия станет ведущей финала конкурса красоты в Пскове

Впервые в истории фестиваля «Мисс и Миссис Псков» ведущей финальной церемонии станет главная королева России — Миссис Россия-2025 Екатерина Семенова. Финал пройдет в спортивно-развлекательном центре «Простория» 22 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: padejov.com

37-летняя Екатерина Семенова из Магнитогорска стала победительницей конкурса «Миссис Россия-2025». Ее путь к титулу — это история упорства, самодисциплины и веры в свои силы.

Екатерина Семенова начала свой путь в мире конкурсов красоты еще в 2008 году. В 20-летнем возрасте она пришла на кастинг конкурса «Краса Магнитки» в Магнитогорске, впервые купила обувь на каблуке. И это не помешало ей занять первое место. Так стартовали конкурсы красоты в жизни Екатерины Семеновой. Победа на «Мисс студенчество Челябинской области 2009», потом топ-10 на «Красе России», второе место в международном конкурсе «Мисс фотомодель мира» и многие другие достижения.

Королева красоты получила образование в Магнитогорском государственном университете, затем в школе Останкино по специальности «Телерадиоведущая» и «Журналистика» и работала корреспондентом и ведущей прямого эфира в телепередаче «Доброе утро, город!».

В 2018 году будущая Миссис Россия родила сына и ушла в декрет. Вернулась на родную сцену города она только спустя 11 лет, уже в категории, которая принесла успех. Тогда Екатерина взяла главную корону на конкурсе «Жемчужина» Магнитогорска. Она продолжила свой путь вместе с самым масштабным женским движением на Южном Урале, благотворительным фондом «Я-Женщина». Екатерина Семенова стала со-организатором, режиссером-постановщиком, тренером по дефиле конкурсов красоты, спорта, талантов и грации. Уже семь реализованных проектов и более 300 выпускниц. У нее был успешный бренд одежды, три ателье, а на сегодняшний день она индивидуальный предприниматель в области коммерческой недвижимости.

«Удивительные преображения там происходят с девушками и женщинами. Поэтому я люблю это дело», — рассказала российская красавица.

После проделанного пути Екатерина Семенова не могла не принять участие в конкурсе федерального значения, где и получила главный титул – Миссис Россия 2025.

«Эту корону ранее никто не привозил в Магнитогорск, как и на весь Южный Урал! Моя семья, мои родители всегда были рядом, давали опору, тем самым вырастили мне крылья, на которых не страшно лететь. Мой сынок встречал меня в аэропорту со слезами гордости. Ну и, конечно, близкий круг моих подруг. С многими из них дружим десятилетиями», — резюмирует девушка.

Она призналась, что долгие годы старательно работает над собой и своим состоянием. В этом и заключается залог успеха. «Нет никакой волшебной таблетки. Спорт, преимущественно правильное питание, отсутствие алкоголя. И самое главное — состояние души, которое достигается только при соблюдении баланса между духовным и материальным», — рассказала она.

Напомним, конкурс «Миссис Россия» организовывает и проводит уже более 25 лет бессменный президент фонда «Планета женщин» — Алла Маркина.

