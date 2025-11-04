Псковcкая обл.
Общество

Пскович вошел в число лучших участников по итогам первого этапа конкурса «Наука. Территория героев»

05.11.2025 16:49|ПсковКомментариев: 0

В число лучших участников первого этапа шестого сезона конкурса «Наука. Территория героев» вошел Тимофей Ковалев из Пскова. Он занял пятое место в направлении «Энергия и числа», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотография предоставлена организаторами конкурса

«Прежде чем отвечать на вопросы тестов и викторин, я внимательно изучил все материалы на сайте, почерпнул для себя много нового. Думаю, что это мне помогло, в том числе, войти в топ-10. Направление "Энергия и числа“ я выбрал не просто так. Физика — это моя страсть, и я давно увлекаюсь этой наукой. Когда я узнал, что в конкурсе есть такое направление, сразу понял — это то, что мне нужно!» — поделился впечатлениями Тимофей Ковалев.

Конкурс проходит по нескольким тематическим направлениям: «Энергия и числа» (физико-математическое), «Биохимия открытий» (химико-биологическое), «Наука в жизни» (общеобразовательное) и «Научный креатон» (создание творческих проектов). Все победители первого этапа получат призы от организаторов конкурса.

Второй этап стартовал 27 октября и продлится три недели — до 16 ноября. Участников ждут новые вопросы в тематических викторинах, а также игровые задания на третьей неделе этапа. В этом сезоне впервые проводится «Научный креатон» — это новое творческое направление, где наука встречается с творчеством. Здесь участники создают яркие, вдохновляющие проекты — маскоты конкурса и дизайна мерча, иллюстрации и целые комиксы, посвящённые научным открытиям. Это возможность проявить креативность, показать научные идеи в необычном формате и открыть новые грани взаимосвязи искусства и науки. Конкурс открыт для участников от 10 до 25 лет. Победителей определят эксперты «Тавриды. АРТ» и школы дизайна ВШЭ и наградят призами на финале конкурса. Также за участие в «Научном креатоне» можно получить дополнительные 500 баллов к одному из научных треков.

Конкурс проводится при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. Зарегистрироваться можно на платформе герои.наука.рф, где размещены статьи о научных достижениях и открытиях российских учёных и видеоэкскурсии по научным организациям. В ходе конкурса участники будут выполнять игровые задания и проходить тематические викторины.

Победители конкурса пройдут стажировки в ведущих научно-образовательных центрах страны, получат дополнительные баллы при поступлении в Университет МИСИС, РУДН, Томский политехнический университет, МГТУ им.  Н. Э. Баумана и гранты от компаний Билайн и ФосАгро.

«Наука. Территория героев» — всероссийский конкурс для школьников и студентов в возрасте от 10 до 25 лет, направленный на развитие интереса к естественным наукам, популяризацию научного знания и поддержку молодых талантов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
