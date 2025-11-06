Общество

Для псковских курсантов провели экскурсию в областном суде

В Псковском областном суде курсанты узнали об истории, значении и интересных фактах в деятельности служителей Фемиды, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В 2025 году в России появился новый профессиональный праздник – День работника суда. Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России побывали в областном суде и узнали, что дата празднования, 5 ноября, выбрана не случайно: в этот день в 1723 году был издан указ императора Петра I «О форме суда».

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Елена Зайцева и председатель судебной коллегии по уголовным делам Дмитрий Казанцев провели для курсантов экскурсию по зданию суда и рассказали о ключевых принципах работы судебной системы, включая порядок рассмотрения дел и меры принуждения к участникам процесса.

«Мы увидели, что судья – это профессионал, которого государство наделило правом принимать решения по разным спорам и делам. На каждое заседание он надевает мантию, которая считается символом судебной власти. Его главная задача – слушать обе стороны, разбираться в законах и выносить справедливое решение, чтобы наказать виновных или защитить права невиновных», – отметил курсант первого курса Псковского филиала университета ФСИН России Антон Поздняков.

Работники правосудия также познакомили курсантов с размещенной в холле областного суда тематической экспозицией «Псковская область – Родина Знамени Победы», которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлена на сохранение исторической памяти.

Раздел выставки «Без срока давности» посвящен работе Псковского областного суда по признанию преступлений нацистских оккупационных властей на территории региона геноцидом советского народа. Здесь же представлена копия гражданского дела об установлении факта геноцида в Псковской области.

Отметим, что в 2021 году Псковский областной суд первым в стране на областном уровне признал преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны, военными преступлениями и геноцидом.