Общество

Вступило в силу решение суда о признании геноцидом зверств фашистов в Псковской области

Решение Псковского областного суда от 27 августа, удовлетворившего заявление прокурора Псковской области об установлении факта геноцида народов Советского Союза, вступило в законную силу сегодня, 5 октября. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

На территории нынешней Псковской области за период временной оккупации в 1941-1944 годах немецко-фашистские захватчики и их пособники расстреляли более 75 тысяч мирных советских граждан, в том числе 1400 детей, погибли более 370 тысяч военнопленных.

Однако не все непосредственные исполнители данных преступлений и содействовавшие им нацистские преступники были установлены и осуждены, отметили в ведомстве.

Согласно статьи 1 Конвенции ООН, к военным преступлениям и преступлениям против человечества, как они определены в августе 1945 года Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены в феврале и декабре 1946 года резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, не применяются сроки давности.

«В связи с этим в целях признания этих фактов военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцида национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР – народов Советского Союза, прокуратурой Псковской области соответствующее заявление было направлено в Псковский областной суд, который поставил точку в этом деле», - рассказали в Генпрокуратуре.