Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове

Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области

23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове

Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе

348 заявок от Псковской области поступило на участие в проекте «Флагманы образования»

«Сообразим на троих»: Где взять людей и есть ли границы мракобесия? ВИДЕО

Сергей Шерстобитов стал начальником управления Минюста России по Донецкой Народной Республике

В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег

В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег

Общество

«Сообразим на троих»: Где взять людей и есть ли границы мракобесия? ВИДЕО

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 ноября. Сегодня для вас его провели Александр Савенко, Константин Калиниченко и Олег Добрынин. Главные темы: Где взять людей? В регионе острая нехватка учителей, врачей, рабочих и даже чиновников с депутатами;

Цензура в кино, театре и литературе. Есть ли границы мракобесия? Или скоро запретят уже умерших авторов: Довлатова, Войновича, Солженицына?

Общественное обсуждение бюджета — оксюморон и анахронизм или элемент общественного контроля?