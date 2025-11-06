Общество

Конкурс «Лучший по профессии» стартовал в Пскове

В Пскове стартовал традиционный конкурс «Лучший по профессии», сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

В этом году к участию приглашают плиточников-облицовщиков, сварщиков, экскурсоводов и массажистов.

Конкурсантам предстоит продемонстрировать свой профессионализм в ходе теоретических и практических испытаний. Оценивать мастерство будут авторитетные эксперты в каждой области. Победители получат 50 тысяч рублей, серебряные призёры – 30 тысяч, а бронзовые – 20 тысяч.

«Успейте подать заявку до 14 ноября на электронную почту oppr@pskovadmin.ru. Список необходимых документов вы можете найти на официальном сайте администрации. Если возникнут вопросы, сотрудники комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка всегда готовы помочь по телефонам: 8 (8112) 29-10-71 и 8 (8112) 29-10-67», - подчеркнул глава города.