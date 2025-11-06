Общество

Только 10% псковичей боятся потерять работу - опрос

64% псковичей заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой. Только 30% испытывают какие-либо опасения, наиболее распространенным из которых является риск увольнения или потери работы (10% опрошенных). К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие работающие представители экономически активного населения.

За ним следует страх недооцененности и маленькой зарплаты (5%), а также закрытия или банкротства предприятия (3%). По 2% респондентов беспокоятся, что не справятся с обязанностями, опасаются невыплаты зарплаты, конфликтов с руководством или перспективы остаться на текущем месте работы надолго. Остальные страхи, включая нестабильность, проблемы в коллективе, выгорание и другие, набрали по 1% голосов или менее.



Мужчины чаще заявляют об отсутствии каких-либо фобий. Горожанок сильнее беспокоит недооцененность и маленькая зарплата, вероятность не справиться с обязанностями, а также перспектива остаться на своей работе надолго. Мужчины же немного чаще упоминают риск невыплаты заработка и увеличения нагрузки.