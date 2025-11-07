Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Доставка газа прекращается с 1 января
ПЛН 25 лет
«Гельдт»
Новогодний корпоратив
ESG-активность на Некрасова
где подают лучший завтрак
Господин Рейтингомер
Завершается строительство «Надвратного дома»
Как устроить свидание мечты?
Как звучат псковичи
Вакансии Россети
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Общество 07.11.2025 11:491 Горводоканал Пскова приглашает на работу инженеров и слесарей 07.11.2025 18:200 Прививку от гриппа сделали 180 тысяч человек в Псковской области 07.11.2025 18:120 В Великих Луках прошёл субботник в будущем Доме молодёжи «Родина» 07.11.2025 18:110 Александр Козловский рассказал молодежи о своих кумирах и жизненных принципах 07.11.2025 18:000 Детский фонд организовал выдачу помощи для семей из Пскова 07.11.2025 17:530 Тренды мебельной индустрии: какую диван-кровать, угловой и прямой диван купить в этом году
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:008 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 06.11.2025 10:003 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 01.11.2025 00:525 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:002 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Козловский рассказал молодежи о своих кумирах и жизненных принципах

07.11.2025 18:11|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы, основатель фонда «Земляки», секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский провел открытый диалог с активной молодежью региона, поделившись опытом и ответив на волнующие вопросы, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия» (Псковская область)

Накануне 20-летия молодежного крыла партии «Единая Россия» Александр Козловский провел встречу с активистами «Молодой Гвардии Единой России». Парламентарий тепло поприветствовал собравшуюся молодежь, отметив их целеустремленность, неподдельный интерес к общественной деятельности и активное участие в волонтерском движении.

В ходе мероприятия были подведены итоги успешного проекта «Политзавод». Александр Козловский наградил наиболее отличившихся участниц — Анну Полынину и Алину Федорову, отметив их вклад в развитие молодежного политического движения. 

Основная часть встречи прошла в формате открытого диалога, где молодые активисты задали депутату множество интересующих их вопросов.

Отвечая на вопрос о первых шагах в молодежный парламент, Александр Козловский подчеркнул важность базового образования и наличия основной профессии. «Депутатами становятся неравнодушные люди, готовые пожертвовать своим временем ради общего дела. Они должны обладать определенными знаниями и, что особенно важно, иметь крепкую профессиональную основу», — отметил парламентарий.

Рассказывая о собственном опыте работы в Госдуме, Александр Козловский поделился важным жизненным принципом: «Если что-то не получается, нужно уделять этому больше внимания. Со временем приобретаются определенные навыки и появляются успехи».

 

На вопрос о том, как успевать совмещать множество дел и при этом отдыхать, депутат ответил: «Поход, рыбалка, баня — смена деятельности очень важна. Обязательно нужно в своем графике планировать один выходной день. Иначе работа станет неэффективной и непродуктивной».

Говоря о своих кумирах и наставниках, Александр Козловский в первую очередь назвал самых близких людей: «Отец, мама, бабушки и дедушки — трудолюбивые, ответственные люди. Они всегда много работали, и я воспитан на их примере. У меня было счастливое детство». Среди политических деятелей депутат особо выделил президента РФ Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина: «Их разносторонний ум и работоспособность вызывают восхищение».

Отвечая на вопрос о своих основных достижениях, Александр Козловский подчеркнул коллективный характер любого успеха: «Мой успех — это успех всего коллектива. Я благодарен всем, кто работает рядом со мной». Особую гордость у депутата вызывает фонд «Земляки» — уникальный проект, работающий на волонтерской основе: «Мы первыми оказываемся рядом с теми, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Это единственный фонд в стране, который работает за счет зарплаты депутата Госдумы».

Как отметили в региональном отделении, встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере и показала, что диалог между поколениями — основа успешного развития молодежного движения и политической системы в целом.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 237 человек
07.11.2025, 18:400 Семинар по единоборствам прошёл в Великих Луках 07.11.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? 07.11.2025, 18:200 Прививку от гриппа сделали 180 тысяч человек в Псковской области 07.11.2025, 18:120 В Великих Луках прошёл субботник в будущем Доме молодёжи «Родина»
07.11.2025, 18:110 Александр Козловский рассказал молодежи о своих кумирах и жизненных принципах 07.11.2025, 18:080 Продолжается модернизация котельной псковской школы №16 07.11.2025, 18:000 Детский фонд организовал выдачу помощи для семей из Пскова 07.11.2025, 17:570 Конструкции первого этажа бетонируют в новой псковской гостинице Cosmos
07.11.2025, 17:440 «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке. ВИДЕО 07.11.2025, 17:410 Как звучат псковичи 07.11.2025, 17:410 От «Тойоты» до «Хаммера»: в Псковской области вынесли приговоры повторно пойманным пьяным водителям 07.11.2025, 17:370 В Псковской области 70 пенсионеров обучили компьютерной грамотности
07.11.2025, 17:350 Минюст включил в перечень иностранных агентов шесть человек и две организации 07.11.2025, 17:340 Госсектор, машиностроение и ИТ Северо-Запада оказались под прицелом кибермошенников 07.11.2025, 17:320 Как сохранить гармонию в ситуации развода, рассказали псковичам 07.11.2025, 17:260 Фотофакт: Розовую радугу наблюдают псковичи
07.11.2025, 17:170 Псковская область оказалась на 38-м месте в стране по раскрываемости преступлений 07.11.2025, 17:120 Возобновляется расследование дела об обнаружении в псковской квартире трупа со следами пыток  07.11.2025, 17:090 Десять кустов жасмина высадили в псковском парке Победы 07.11.2025, 17:030 Псковский «Горводоканал» подвел итоги работы за октябрь
07.11.2025, 17:010 Реплика Константина Калиниченко: Подвешенное состояние 07.11.2025, 16:590 В Псковском филиале университета ФСИН состоялся круглый стол «Военный парад надежды» 07.11.2025, 16:550 ДТП напротив рынка «Нива» в Пскове занимает две полосы для движения 07.11.2025, 16:460 ОРВИ: лечим симптомы
07.11.2025, 16:400 На «зебре» на улице Некрасова в Пскове сбили 17-летнюю девушку 07.11.2025, 16:360 Псковский психолог дала советы для сохранения психики детей при разводе родителей  07.11.2025, 16:260 «Писано бысть Алексашкою Пушкиным…»: «Михайловское» отмечает 200-летие «Бориса Годунова» 07.11.2025, 16:161 Основные характеристики поступившего в Собрание проекта бюджета ТФОМС прокомментировал Игорь Дитрих
07.11.2025, 16:060 Учителя из Китая проведут уроки в четырех школах Пскова 07.11.2025, 15:520 В Пскове состоялось торжественное мероприятие к 84-й годовщине парада на Красной площади 07.11.2025, 15:480 Водитель Suzuki вылетел на разделительную полосу в результате ДТП на Запсковье 07.11.2025, 15:420 На храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках установили крест
07.11.2025, 15:400 Названа рекордная сумма денег, украденных мошенниками в Псковской области 07.11.2025, 15:240 Стая бродячих собак терроризирует псковскую Новую Гоголевку 07.11.2025, 15:210 ИТ-холдинг Т1: Ритейлеры попали в «цифровой туман» 07.11.2025, 15:180 «Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения. ВИДЕО
07.11.2025, 15:080 Начальник псковского УМВД назвал топ-3 резонансных преступлений года 07.11.2025, 15:040 ДТП с участием пешехода произошло на улице Некрасова в Пскове 07.11.2025, 14:580 Число квартирных краж в Псковской области в начале года сократилось почти на 20% 07.11.2025, 14:530 В Псковской области более чем 100 питомцам с начала года одобрили выезд за рубеж
07.11.2025, 14:500 До +10 градусов и слабый ветер прогнозируют в Псковской области 8 ноября 07.11.2025, 14:491 Россиянам запретят выдавать многократные шенгенские визы 07.11.2025, 14:440 «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? 07.11.2025, 14:390 Общественники проверили условия проживания в псковском исправительном центре
07.11.2025, 14:260 «Что, как не горы, вдохновляет писателей»: на «Ленфильме» покажут фильм о знакомых пушкиногорцам великанцах 07.11.2025, 14:210 Ролик о псковских «православных зумерах» сняли в Печорах 07.11.2025, 14:130 В Псковской области трудоустроились 28 «земских работников культуры» 07.11.2025, 14:060 Уголовное дело о подаренном псковскому чиновнику автомобиле за 5,8 млн рублей «путешествует» между судами
07.11.2025, 14:010 Авито: В сентябре-октябре количество сделок в сфере грузоперевозок выросло на 20-25% 07.11.2025, 13:410 Семь школьников из Псковской области выиграли в конкурсе по 200 тысяч рублей 07.11.2025, 13:330 Более 40 жалоб на шум рассмотрел псковский Роспотребнадзор за 9 месяцев 07.11.2025, 13:300 Юношей из Псковской области приглашают на обучение в академию Росгвардии
07.11.2025, 13:160 Скончалась концертмейстер псковского ансамбля «Сказ» Елена Волкова 07.11.2025, 13:150 Лекторий «Технологическая перспектива» завершился экскурсией на завод «Титан-Полимер» 07.11.2025, 13:060 На «Полянском» повороте в Пушкинских Горах появились светодиодные фонари 07.11.2025, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке
07.11.2025, 12:580 В Пскове прошел турнир «Шахматная партия единства» 07.11.2025, 12:550 Псковский музей просит школьников спасти новогоднее торжество 07.11.2025, 12:450 Отложено рассмотрение дела о штрафе за подаренный псковскому чиновнику автомобиль за 5,8 млн рублей 07.11.2025, 12:420 Росгвардия запустила онлайн-сервис для повышения антитеррористической защищенности школ и ТЦ
07.11.2025, 12:380 В Пскове стартует детский творческий фестиваль «Зажигая звёзды» 07.11.2025, 12:340 Великолучанки заняли второе место в «Турнире городов России» по командной гимнастике 07.11.2025, 12:241 Пять человек уже приняли участие в обсуждении бюджета Псковской области на 2026 год 07.11.2025, 12:142 Две крупнейшие газовые компании Псковской области объединяются
07.11.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения 07.11.2025, 12:031 В Италии отменили выступление недавно побывавшего в Пскове оперного певца 07.11.2025, 11:510 По факту убийства шпица в псковской деревне Родина возбудили уголовное дело 07.11.2025, 11:491 Горводоканал Пскова приглашает на работу инженеров и слесарей
07.11.2025, 11:460 Ученые предупредили о начале мощнейшей магнитной бури 07.11.2025, 11:440 В Пскове изъяли фальшивую пятитысячную банкноту 07.11.2025, 11:280 «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке 07.11.2025, 11:220 33 объекта порховской усадьбы Строгановых признали культурным наследием РФ
07.11.2025, 11:180 В Себежском районе пройдет турнир по самбо памяти бойца СВО Ивана Егорова 07.11.2025, 11:150 Побывавшие за границей SIM-карты россиян планируют на сутки отключать от Сети 07.11.2025, 11:101 Возле усадьбы Строгановых в порховской деревне Волышово выставили охрану 07.11.2025, 11:030 Великолучанина будут судить за покушение на тройное убийство 24 года назад
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru