Александр Козловский рассказал молодежи о своих кумирах и жизненных принципах

Депутат Госдумы, основатель фонда «Земляки», секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский провел открытый диалог с активной молодежью региона, поделившись опытом и ответив на волнующие вопросы, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия» (Псковская область)

Накануне 20-летия молодежного крыла партии «Единая Россия» Александр Козловский провел встречу с активистами «Молодой Гвардии Единой России». Парламентарий тепло поприветствовал собравшуюся молодежь, отметив их целеустремленность, неподдельный интерес к общественной деятельности и активное участие в волонтерском движении.

В ходе мероприятия были подведены итоги успешного проекта «Политзавод». Александр Козловский наградил наиболее отличившихся участниц — Анну Полынину и Алину Федорову, отметив их вклад в развитие молодежного политического движения.

Основная часть встречи прошла в формате открытого диалога, где молодые активисты задали депутату множество интересующих их вопросов.

Отвечая на вопрос о первых шагах в молодежный парламент, Александр Козловский подчеркнул важность базового образования и наличия основной профессии. «Депутатами становятся неравнодушные люди, готовые пожертвовать своим временем ради общего дела. Они должны обладать определенными знаниями и, что особенно важно, иметь крепкую профессиональную основу», — отметил парламентарий.

Рассказывая о собственном опыте работы в Госдуме, Александр Козловский поделился важным жизненным принципом: «Если что-то не получается, нужно уделять этому больше внимания. Со временем приобретаются определенные навыки и появляются успехи».

На вопрос о том, как успевать совмещать множество дел и при этом отдыхать, депутат ответил: «Поход, рыбалка, баня — смена деятельности очень важна. Обязательно нужно в своем графике планировать один выходной день. Иначе работа станет неэффективной и непродуктивной».

Говоря о своих кумирах и наставниках, Александр Козловский в первую очередь назвал самых близких людей: «Отец, мама, бабушки и дедушки — трудолюбивые, ответственные люди. Они всегда много работали, и я воспитан на их примере. У меня было счастливое детство». Среди политических деятелей депутат особо выделил президента РФ Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина: «Их разносторонний ум и работоспособность вызывают восхищение».

Отвечая на вопрос о своих основных достижениях, Александр Козловский подчеркнул коллективный характер любого успеха: «Мой успех — это успех всего коллектива. Я благодарен всем, кто работает рядом со мной». Особую гордость у депутата вызывает фонд «Земляки» — уникальный проект, работающий на волонтерской основе: «Мы первыми оказываемся рядом с теми, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Это единственный фонд в стране, который работает за счет зарплаты депутата Госдумы».

Как отметили в региональном отделении, встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере и показала, что диалог между поколениями — основа успешного развития молодежного движения и политической системы в целом.