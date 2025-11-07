Общество

Псковская область оказалась на 38-м месте в стране по раскрываемости преступлений

Процент раскрываемости преступлений в Псковской области составляет 53,8%. Как сообщил начальник управления МВД России по региону генерал-майор полиции Алексей Овсянников, такой такой высокий процент - выше среднего по стране.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

По его словам, УМВД России по Псковской области занимает 38 место по стране и третье место по Северо-Западному федеральному округу.

«По итогам ведомственной оценки результатов деятельности территориальных органов МВД России на региональном уровне Псковская область занимает 38 рейтинговое место среди иных субъектов Российской Федерации», - отметил генерал-майор.