В Псковской области 70 пенсионеров обучили компьютерной грамотности

В регионе завершился социальный проект «Обучение навыкам компьютерной грамотности пенсионеров», сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.
Фото здесь и далее: региональное отделение Союза пенсионеров России
Еще две группы закончили обучение навыкам компьютерной грамотности в Пскове и деревне Слопыгино Палкинского округа.
В ходе реализации проекта обучили 70 представителей старшего поколения, из них по программе «Основы компьютерной грамотности» – 30 человек, а по работе на современных гаджетах – 40.
Все выпускники курсов после окончания учёбы получили соответствующие сертификаты.