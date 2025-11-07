Общество

В Псковской области 70 пенсионеров обучили компьютерной грамотности

В регионе завершился социальный проект «Обучение навыкам компьютерной грамотности пенсионеров», сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: региональное отделение Союза пенсионеров России

Еще две группы закончили обучение навыкам компьютерной грамотности в Пскове и деревне Слопыгино Палкинского округа.

В ходе реализации проекта обучили 70 представителей старшего поколения, из них по программе «Основы компьютерной грамотности» – 30 человек, а по работе на современных гаджетах – 40.

В этом учебном году знания и навыки также смогли получить представители старшего поколения в Острове и посёлке Палкино – представители учебного центра «Псков» выезжали в эти районы для обучения пенсионеров.

Все выпускники курсов после окончания учёбы получили соответствующие сертификаты.