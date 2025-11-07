Общество

Семейная пара из куньинской деревни Гламазды отметила «золотую» свадьбу

С 50-летием совместной жизни семейную пару из деревни Гламазды Куньинского района поздравил в своем Telegram-канале глава района Олег Лебедев.

Фото: Олег Лебедев / Telegram

«7 ноября прекрасный юбилей 50-летия совместной жизни отметили Анатолий Михайлович и Антонина Петровна Федоровы из деревни Гламазды. Близкие, друзья и соседи устроили для золотых юбиляров замечательный праздник, очень теплый и душевный – такой, какие и сами супруги. Их отзывчивость и доброжелательность не только помогали все эти годы в семейной жизни, но и сумели найти отклик в каждом из тех, кто был рядом», - сообщил Олег Лебедев.

Он отметил, что супругов очень любят и ценят все знающие их земляки.

«Анатолия Михайловича и Антонину Петровну любят, ценят и очень уважают не только односельчане, но и все земляки, кто знает эту семейную пару. От всей души желаю Анатолию Михайловичу и Антонине Петровне доброго здоровья, теплоты и взаимопонимания. Пусть совместная жизнь принесёт ещё много радостных моментов и сделает их незабываемыми», - добавил Олег Лебедев.