Цены на красную рыбу и икру перед Новым годом могут увеличиться на 5-7%

Цены на красную рыбу и икру в российских магазинах перед Новым годом могут увеличиться на 5-7%, в среднем до 1 400 и 9 900 руб. за кг соответственно. Об этом сообщила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

«В абсолютном выражении средние потребительские цены по России на рыбу лососевых пород могут превысить 1400 руб. за кг, а на красную икру — 9900 руб. за кг, однако темпы роста цен на икру будут ниже рекордных показателей 2024 года», — отметила она.

Эксперт обратила внимание, что к 27 октября 2025 года улов лососевых составил 335,2 тыс. тонн — это на 43,7% больше, чем в 2024 году (233,3 тыс. тонн). Однако на цену влияет также сезонность, инфляция, активный спрос и другие факторы.

«Как следствие, значительный прирост улова не помешает вероятному росту цен на рыбу лососевых пород и красную икру на 5–7% к концу 2025 года», — сказала Светлана Ильяшенко.

На начало октября 2025 года средние потребительские цены на рыбу лососевых пород составили 1381 руб. за кг, что на 16,8% больше, чем в 2024 году.

«В июне и июле 2025 года было зафиксировано снижение розничных цен на рыбу на 0,1% и на 0,3% соответственно, однако тенденция изменилась, в августе цены выросли на 0,2%, а в сентябре — на 0,6%», — пояснила эксперт.

По ее словам, средние потребительские цены на красную икру достигли 9 441 руб. за кг, что на 36,3% превышает значения прошлого октября, пишет ТАСС. Но по сравнению с началом этого года цена снизилась - тогда она составляла 10 236 руб. за кг.

«Данные демонстрируют ярко выраженную сезонную динамику. Цены на рыбу лососевых пород и красную икру стабильно растут в течение года с максимальным скачком в последнем квартале, особенно в декабре», — сказала эксперт.