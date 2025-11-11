Общество

Станция Дно празднует 128-летие

Станция Дно в Псковской области сегодня празднует свое 128-летие. Это крупный железнодорожный узел на Северо-Западе России, история которого началась 11 ноября 1897 года с открытия движения на участке Бологое - Псков, сообщили в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Фото: Архив ПЛН

«Сегодня станция является ключевым узлом, где пересекаются направления на Санкт-Петербург, Москву и Бологое. Через неё проходят как поезда дальнего следования, так и пригородные электропоезда», - отметили в посте.

Станция Дно известна своим историческим значением. В апреле 1917 года здесь сделал остановку поезд императора Николая II, следовавший в Царское Село. Именно на станции Дно император получил телеграмму, после которой отправился в Псков, где отрёкся от престола.

Также станция Дно прославилась на всю страну благодаря стихотворению Самуила Маршака «Багаж».

Но только раздался звонок, Удрал из вагона щенок. Хватились на станции Дно: Потеряно место одно.

Именно здесь, согласно сюжету, дама сдавала в багаж «диван, чемодан, саквояж, корзину, картину и маленькую собачонку», которую во время пути недобросовестные грузчики подменили на огромного пса. В память об этой забавной истории на станции установлен памятник. Также недавно художники нарисовали мурал.