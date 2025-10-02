Общество

Посвященный стихотворению Самуила Маршака мурал появится в Дно

Мурал, посвященный стихотворению поэта Самуила Маршака «Багаж», появится в Дно, сообщается в Telegram-канале главы округа Владимира Цветкова.

Фото здесь и далее: Владимир Цветков / «Telegram»

«На доме 12 на улице Дзержинского рисуют мурал. Работы выполняются в рамках реализации проекта Территориального общественного самоуправления - одного из победителей регионального конкурса. Убедился, что изображение будет впечатляющим. Именно эту картину для мурала выбрали жители дома. Наверное, не надо объяснять, как выдающийся советский поэт Самуил Маршак связан с нашим городом. Его бессмертное стихотворение "Багаж", где упоминается станция Дно, знает каждый», - сообщил Владимир Цветков.

Он выразил надежду, что новый мурал станет достойным украшением города.

«Спасибо активистам ТОСа за этот проект!» - добавил Владимир Цветков.