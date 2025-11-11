Общество

План по сокращению лесных пожаров в Псковской области перевыполнен в пять раз

Показатель сокращения лесных пожаров в Псковской области перевыполнен в пять раз и уменьшился до 90,5% от уровня 2021 года, заявил руководитель министерства природных ресурсов и экологии Виктор Мусатов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым, представляя предварительные итоги реализации запланированных на 2025 год мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Уже проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на непереданных в аренду лесных участках общей площадью 100 га. На эти цели было выделено 12,7 миллиона рублей из средств федерального бюджета.

«В настоящее время более 60% работ принято, оценка выполненных мероприятий будет завершена до конца ноября. Необходимо убедиться, чтобы приживаемость саженцев была хорошей», — проинформировал министр.

Также в регионе полностью сформирован запас семян сосны: заготовлено 18 килограмм посадочного материала.

Другие параметры нацпроекта связаны с лесовосстановлением на арендованных участках. В настоящее время их реализация находится на уровне 84%.

«Показатели будут выполнены, рисков нет. Сейчас цифры меняются каждый день — с окончанием пожароопасного сезона специалисты лесничества активно подключились к мероприятиям», — прокомментировал Виктор Мусатов.

Еще одним критерием нацпроекта является сокращение лесных пожаров. Этот показатель в Псковской области перевыполнен в пять раз и уменьшился до 90,5% от уровня 2021 года.

Виктор Мусатов отметил, что сезон в целом был благоприятным: не было летних и осенних пожаров.

«Система работает стабильно и в условиях пиковых ситуаций точно будет справляться, в том числе благодаря технике, приобретенной по нацпроекту», — отметил он.

В следующем году в Псковской области на реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие» будет выделено порядка 71 миллион рублей, анонсировал министр. Федеральные средства пойдут на закупку лесопожарной техники: планируется обновить тяжелые трактора, выполнить лесовосстановление и построить в Новоржевском округе тепличный комплекс для выращивания саженцев с закрытой корневой системой.

Михаил Ведерников спросил о реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий на территории региона.

Руководитель ведомства сообщил, что в этом году за счет федеральных программ продолжается установление береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. В их числе 40 объектов этого года — территории памятников природы и национальных парков, а также участки, на которых проводятся водохозяйственные мероприятия, по которым поступают обращения граждан. По 38 объектам информация уже занесена в государственный водный реестр.

Кроме того, в Пыталовском округе выполняются крупные работы по расчистке реки Утроя.

«Все объемы, запланированные на этот год выполнены. Комиссия во главе с руководством Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов отметила хорошее качество работ», — доложил министр.

В планах на следующий год среди прочих проектов Виктор Мусатов назвал окончание расчистки Утрои, а также разработку проектной документации для аналогичных мероприятий на реке Великой в Опочке.

«Спасибо. Держите вопросы на контроле. Главное, чтобы все показатели этого года были выполнены до конца периода», — заключил губернатор.