Общество

Дети из Тверской области и Петербурга приехали на «Добрый и полезный огонек» в Великие Луки

Межрегиональный открытый смотр-конкурс детского творчества «Добрый и полезный огонек-2025» состоялся в Великих Луках. Его организовали на базе детского сада № 26 педагоги-воспитатели и сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Цель конкурса - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, стабилизация ситуации с аварийностью, формирование у маленьких пешеходов навыков безопасного поведения на проезжей части. Личным составом отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки совместно с представителем МЧС было принято решение принять участие в смотре-конкурсе «Добрый и полезный огонек-2025» в качестве членов жюри.

Участниками мероприятия стали воспитанники великолукского детского сада №26, детского сада №18 областного центра, детского сада «Петушок» из города Западная Двина Тверской области, а также посланцы детского сада №2 Приморского района Санкт-Петербурга.

На суд жюри были представлены 25 различных номеров в следующих номинациях: «декламация стихов», «модный дизайн», «хореография», «вокальное творчество», «театрализация», «социальный ролик». И вся эта разнообразная программа касалась непосредственно темы безопасного дорожного движения и осторожного обращения с огнем. А неравнодушными зрителями на конкурсе стали педагоги, родители и местные тележурналисты.