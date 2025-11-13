Общество

Волшебный ноябрь в Fjord Plaza: от Снежной королевы до праздника для мам

Торгово-развлекательный центр Fjord Plaza в Псковском районе запускает серию предновогодних событий, которые подарят праздничное настроение детям и взрослым. Уже в ноябре гостей центра ждет насыщенная программа, которая завершится большим праздником в честь Дня матери.

Фото здесь и далее: Fjord Plaza

Откроет ноябрьский марафон мероприятий «Снежная королева». Уже в эту субботу, 15 ноября, актеры театра прочтут знаменитую сказку Ганса Христиана Андерсена в центральном атриуме Fjord Plaza. Юных зрителей ждет увлекательное путешествие в мир Кая и Герды.

В тот же день, 15 ноября, с 13:00 до 15:00 всех автолюбителей и ценителей уникальной техники ждет день открытых дверей на выставке «От детской мечты – к взрослым победам». Гости получат уникальную возможность посидеть за рулем легендарных автомобилей и сделать фото на память.

Следующим ярким событием станет день рождения Деда Мороза, который отметят 22 ноября. Детей ждет специальная анимационная программа, в которой все желающие смогут написать и отправить письмо зимнему волшебнику, а также полакомиться сладкой ватой и мандаринами.

Завершит ноябрьскую программу теплый семейный праздник — День матери, 29 ноября. Гостей ждет анимация, мастер-класс «Цветы для мамы», где дети смогут создать подарок своими руками, а также ярмарка мастеров с уникальными подарками ручной работы.

Адрес: Псковский район, деревня Борисовичи, улица Завеличенская, 23.